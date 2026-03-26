Húsvéti hagyományok és népszokások

Már a 325-ben megtartott niceai zsinaton kimondták, hogy a húsvéti ünnepet mindig a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő első holdtölte utáni vasárnapon kell megtartani, így időpontja március 22. és április 25. közé esik. Magyarországon az 1092-es szabolcsi zsinat határozata szerint a húsvét eredetileg négy napig tartott.

Húsvéti menet

Húsvéti készülődés

Ezt később, 1611-ben a nagyszombati zsinat három napra, majd 1771-ben XIV. Kelemen pápa két napra rövidítette.

Az ünnep neve – húsvét – arra utal, hogy ekkor ér véget a böjt, és ismét lehet húst fogyasztani. A hagyományos húsvéti ételek közé tartozik a sonka, a kalács és a bárányhús. A húsvéti készülődéshez a tavaszi megújulás is szorosan kapcsolódott. A háziasszonyok már a böjt alatt elkezdték a gazdasági munkákat: vetettek, javítottak, készültek az új évszakra, míg a férfiak szerszámokat és kocsikat hoztak rendbe.

Vasárnapok húsvét előtt

Virágvasárnap, a böjt utolsó vasárnapja Jézus jeruzsálemi bevonulásának emléknapja. Ilyenkor szokás volt barkát szenteltetni, és a megszentelt fűzfaágakat otthon is elhelyezték: a bejárat fölé tették vagy a termények közé rakták, hogy megvédjék a családot, az állatokat és a termést.

Két héttel húsvét előtt egy különleges, ma már kevésbé ismert szokást is tartottak: a halálvasárnapot. Ekkor a lányok szalmából bábut készítettek, Morenát, amely a telet és a halált jelképezte. A bábut ünnepélyesen végigvitték a falun, majd elégették és vízbe dobták, ezzel búcsúztatva a telet és a betegségeket.

Húsvéti tál

Népszokások húsvéthoz közeledve

Nagycsütörtökön a hívek templomba mentek, és amikor megszólaltak a harangok, félbehagyták a munkát. Egyes vidékeken, például Német-Prónán, a közeli pataknál mosakodtak meg, hogy megóvják magukat a betegségektől. Liptó megyében ekkor megrázták a gyümölcsfákat, bő termést remélve. Székelyföldön a 20. század elején a határkerülés szokása volt elterjedt: a legények és fiatal házasok megkerülték a templomot, majd énekelve végigvonultak a falun. Ez a kántálás a békéért és a jó termésért szólt. Hajnalban a legények feldíszített fenyőágakat tűztek a kiválasztott lányok kapujára. Zalaegerszegen még a pap is részt vett ebben a szokásban. A hagyomány pogány eredetű: a körbejárt határt így védték a természeti csapásoktól és a gonosztól. A tisztálkodásnak is fontos szerepe volt a népszokásokban. Nagypénteken például Liptóban a szembeteg gyermekeket három patakhoz vitték megmosakodni, miközben tilos volt hátranézniük. A hiedelem szerint a folyóvíz különösen ezen a napon véd az ártalmaktól.