Húsvéti hagyományok és népszokások

A húsvéti időszakot egy negyvennapos előkészületi időszak, a nagyböjt vezeti be, amely hamvazószerdától nagyszombatig tart. A húsvéti időszakban a hívők nemcsak a húsról mondtak le, hanem a mulatságokról is: nem tartottak lakodalmakat, visszafogottabb életet éltek, és gyakrabban jártak templomba.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 03. 26. 13:46
Húsvéti tál
Húsvéti tál
Már a 325-ben megtartott niceai zsinaton kimondták, hogy a húsvéti ünnepet mindig a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő első holdtölte utáni vasárnapon kell megtartani, így időpontja március 22. és április 25. közé esik. Magyarországon az 1092-es szabolcsi zsinat határozata szerint a húsvét eredetileg négy napig tartott. 

Húsvéti menet
Húsvéti menet

Húsvéti készülődés

Ezt később, 1611-ben a nagyszombati zsinat három napra, majd 1771-ben XIV. Kelemen pápa két napra rövidítette.

Az ünnep neve – húsvét – arra utal, hogy ekkor ér véget a böjt, és ismét lehet húst fogyasztani. A hagyományos húsvéti ételek közé tartozik a sonka, a kalács és a bárányhús. A húsvéti készülődéshez a tavaszi megújulás is szorosan kapcsolódott. A háziasszonyok már a böjt alatt elkezdték a gazdasági munkákat: vetettek, javítottak, készültek az új évszakra, míg a férfiak szerszámokat és kocsikat hoztak rendbe.

Vasárnapok húsvét előtt

Virágvasárnap, a böjt utolsó vasárnapja Jézus jeruzsálemi bevonulásának emléknapja. Ilyenkor szokás volt barkát szenteltetni, és a megszentelt fűzfaágakat otthon is elhelyezték: a bejárat fölé tették vagy a termények közé rakták, hogy megvédjék a családot, az állatokat és a termést.

Két héttel húsvét előtt egy különleges, ma már kevésbé ismert szokást is tartottak: a halálvasárnapot. Ekkor a lányok szalmából bábut készítettek, Morenát, amely a telet és a halált jelképezte. A bábut ünnepélyesen végigvitték a falun, majd elégették és vízbe dobták, ezzel búcsúztatva a telet és a betegségeket.

Húsvéti tál
Húsvéti tál

Népszokások húsvéthoz közeledve

Nagycsütörtökön a hívek templomba mentek, és amikor megszólaltak a harangok, félbehagyták a munkát. Egyes vidékeken, például Német-Prónán, a közeli pataknál mosakodtak meg, hogy megóvják magukat a betegségektől. Liptó megyében ekkor megrázták a gyümölcsfákat, bő termést remélve. Székelyföldön a 20. század elején a határkerülés szokása volt elterjedt: a legények és fiatal házasok megkerülték a templomot, majd énekelve végigvonultak a falun. Ez a kántálás a békéért és a jó termésért szólt. Hajnalban a legények feldíszített fenyőágakat tűztek a kiválasztott lányok kapujára. Zalaegerszegen még a pap is részt vett ebben a szokásban. A hagyomány pogány eredetű: a körbejárt határt így védték a természeti csapásoktól és a gonosztól. A tisztálkodásnak is fontos szerepe volt a népszokásokban. Nagypénteken például Liptóban a szembeteg gyermekeket három patakhoz vitték megmosakodni, miközben tilos volt hátranézniük. A hiedelem szerint a folyóvíz különösen ezen a napon véd az ártalmaktól.

Barka a ház bejárata fölött
Barka a ház bejárata fölött

Ételek az ünnep előtt és alatt

Nagypénteken egyszerű ételeket fogyasztottak, például babot és aszalt gyümölcsöt. Tordán pattogatott kukoricát ettek, míg Göcsejben a kakasnak borsot adtak, hogy termékenyebb legyen. Ezen a napon tilos volt hajat vágni vagy borotválkozni. Göcsejben a gazdaasszony a tyúkok etetése után addig ült egy helyben, amíg fel nem melegedett alatta a szék, hogy ezzel is elősegítse a jó tojástermést.

A húsvéti ételek megszentelése is fontos hagyomány volt. A sonkát kaláccsal, tormával és tojással együtt kosárban vitték a templomba. A palócoknál egy megszentelt tojást kétfelé vágtak, és közösen fogyasztották el, jelképezve az összetartozást. Hont településen annyi részre osztották a tojást, ahány családtag volt. A megszentelt étel maradékát nem dobták ki: mágikus célokra használták fel.

Húsvétvasárnap hajnalán több vidéken keresztjárást tartottak. A Középső-Ipoly mentén az asszonyok a temetőbe mentek, a keresztek előtt imádkoztak és énekeltek. Pereszlényben öt Üdvözlégyet és öt Miatyánkot mondtak Jézus sebei tiszteletére.

A húsvéti népszokások rendkívül gazdag és sokszínű világot alkotnak, amelyek segítenek mélyebben megérteni a magyar népi kultúrát.

Összefoglalva a húsvét jelentősége:

  • a kereszténység legfontosabb ünnepe, Jézus feltámadásának emléke.
  • a természet és az élet megújulásának szimbóluma,
  • a közösségi hagyományok és kulturális örökség fontos hordozója.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

