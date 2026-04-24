A szülők leselkedhetnek, miről beszélget gyermekük a chatbottal Facebookon, Messengerben, Instagramon

Akik nem ismerik a Meta MI-karaktereit: ezek interaktív, egyedi alkattal rendelkező MI-személyiségek, amelyekkel a felhasználók úgy kommunikálhatnak, mintha valódi emberek – például egy szakács szerepében – vagy felismerhető hírességekállnának mögöttük, mint például Snoop Dogg és Paris Hilton. Hazánkban cikkünk írásakor többféle MI-karakter közül lehet választani. A @ jelet a Messengerbe írva jelennek meg a választható karakterek, köztük @Bru (sport és fitnesz), @Lily (kreatív írás és történetmesélés), @Lorena (utazás és kultúra), @Aaron (technológia és programozás), @Sydney (egészség és wellness).

A Meta néhány nappal azelőtt függesztette fel a kiskorúak hozzáférését egyes karakterekhez, hogy Új-Mexikóban bíróság elé került volna egy ellene indított perben, amelyben a közösségimédia-óriást azzal vádolták, hogy nem védte meg a kiskorúakat a platformjain. A Meta végül elvesztette a pert, a bíróság jogilag felelősnek találta a vállalatot a gyermekek biztonságának veszélyeztetéséért.

Ez az eset csak egyike a Meta és más nagy technológiai vállalatok gyermekbiztonsági pereinek. Tekintettel az időzítésre, nem meglepő, hogy a Meta leállította a hozzáférést az MI-karakterekhez vagy hogy most tájékoztatni kívánja a szülőket arról, hogy gyermekük miről beszélget a Meta mesterséges intelligenciájával.

A Meta egy nappal korábban azt is közölte, hogy a szülőknek beszélgetésindító javaslatokat ad, amelyek segítségével nyíltan és ítélkezés nélkül beszélhetnek tinédzsereik mesterséges intelligenciával kapcsolatos tapasztalatairól. Emellett a vállalat tudatta, hogy elindít egy új MI jólléti szakértői tanácsot, amely segít a fiataloknak szánt mesterséges intelligencia termékek fejlesztésében.