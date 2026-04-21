Dobó István, a hűtlen? -várfogságra ítélték a Habsburgok az egri hőst

Dobó István gyermekkorát több testvérével együtt töltötte, egy olyan családban, ahol a hagyományok, a katonai szolgálat és a birtokigazgatás mindennaposak voltak. Nagyszülei között is találunk vármegyei főispánt és birtokos nemeseket, ami tovább erősítette a család tekintélyét.

Dobó István ifjúkora

Dobó István számára ez a háttér biztos alapot adott ahhoz, hogy már ifjúkorában a katonai pálya felé forduljon.

Fiatal férfiként hamar bekapcsolódott a kor hadieseményeibe: részt vett az 1526-os mohácsi csatában is, amely a magyar történelem egyik legsúlyosabb veresége volt. Ez az élmény valószínűleg mély nyomot hagyott benne, és hozzájárult ahhoz, hogy később elkötelezetten harcoljon az ország védelméért. Ifjúkora tehát nemcsak nemesi neveltetésről szólt, hanem korán megszerzett katonai tapasztalatokról is, amelyek megalapozták későbbi hírnevét mint az egri vár hős kapitánya.

Dobó István, az egri győztes



Dobó István neve elsősorban az 1552-es egri várvédelemmel forrt össze, amely a magyar történelem egyik legdicsőségesebb eseménye. Az egri vár falai között maroknyi seregével szállt szembe a hatalmas török túlerővel, és példátlan kitartással visszaverte az ostromot. A korabeli leírások szerint a harcok során „tüzes koszorúk záporoztak, üstök forró szurokkal ömlöttek a támadókra”, miközben a védők elszántan küzdöttek a falakon. Ez a győzelem nemcsak katonai siker volt, hanem a magyar ellenállás egyik szimbólumává vált.

A kutatások szerint családjában erős hagyomány volt a késői házasság: ő maga is csak 47 éves korában, 1550-ben vette feleségül Sulyok Sárát. Ez is mutatja, hogy életét elsősorban katonai és politikai feladatainak szentelte.

1548-ban nevezték ki az egri vár kapitányává, és egészen 1552 végéig töltötte be ezt a tisztséget. Ez a néhány év tette őt halhatatlanná a magyar történelemben. Az ostrom során nemcsak kiváló hadvezérnek bizonyult, hanem olyan vezetőnek is, aki képes volt lelkesíteni és egyben tartani a védőket a legnehezebb helyzetben is. Az egri győzelem után Dobó pályája tovább ívelt felfelé: 1553-ban I. Ferdinánd Erdély vajdájává nevezte ki. Itt is bizonyította hűségét és rátermettségét, különösen akkor, amikor az erdélyi rendek a Habsburgok ellen fordultak. Dobó kitartott esküje mellett, és nem csatlakozott a lázadókhoz. Emiatt azonban ellenségeket szerzett. Szamosújvár várát kilenc hónapon át védte az ellene forduló erőkkel szemben, míg végül királyi parancsra kénytelen volt feladni.