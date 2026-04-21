Dobó István, a hűtlen? -várfogságra ítélték a Habsburgok az egri hőst

Dobó István a XVI. század elején, 1502 vagy 1505 körül született a régi nemesi származású ruszkai Dobó családban. Dobó Istvánt már születésénél fogva olyan közeg vette körül, amely meghatározta későbbi életútját: apja, ifjabb Dobó Domonkos ungvári birtokos és vármegyei követ volt, anyja pedig a Kaplon nemzetségből származó Czékely Zsófia.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 04. 21. 12:29
Dobó István leányával
Dobó István gyermekkorát több testvérével együtt töltötte, egy olyan családban, ahol a hagyományok, a katonai szolgálat és a birtokigazgatás mindennaposak voltak. Nagyszülei között is találunk vármegyei főispánt és birtokos nemeseket, ami tovább erősítette a család tekintélyét. 

Dobó István ifjúkora

Dobó István számára ez a háttér biztos alapot adott ahhoz, hogy már ifjúkorában a katonai pálya felé forduljon.

Fiatal férfiként hamar bekapcsolódott a kor hadieseményeibe: részt vett az 1526-os mohácsi csatában is, amely a magyar történelem egyik legsúlyosabb veresége volt. Ez az élmény valószínűleg mély nyomot hagyott benne, és hozzájárult ahhoz, hogy később elkötelezetten harcoljon az ország védelméért. Ifjúkora tehát nemcsak nemesi neveltetésről szólt, hanem korán megszerzett katonai tapasztalatokról is, amelyek megalapozták későbbi hírnevét mint az egri vár hős kapitánya.

Dobó István, az egri győztes
 

Dobó István neve elsősorban az 1552-es egri várvédelemmel forrt össze, amely a magyar történelem egyik legdicsőségesebb eseménye. Az egri vár falai között maroknyi seregével szállt szembe a hatalmas török túlerővel, és példátlan kitartással visszaverte az ostromot. A korabeli leírások szerint a harcok során „tüzes koszorúk záporoztak, üstök forró szurokkal ömlöttek a támadókra”, miközben a védők elszántan küzdöttek a falakon. Ez a győzelem nemcsak katonai siker volt, hanem a magyar ellenállás egyik szimbólumává vált.

A kutatások szerint családjában erős hagyomány volt a késői házasság: ő maga is csak 47 éves korában, 1550-ben vette feleségül Sulyok Sárát. Ez is mutatja, hogy életét elsősorban katonai és politikai feladatainak szentelte.

1548-ban nevezték ki az egri vár kapitányává, és egészen 1552 végéig töltötte be ezt a tisztséget. Ez a néhány év tette őt halhatatlanná a magyar történelemben. Az ostrom során nemcsak kiváló hadvezérnek bizonyult, hanem olyan vezetőnek is, aki képes volt lelkesíteni és egyben tartani a védőket a legnehezebb helyzetben is. Az egri győzelem után Dobó pályája tovább ívelt felfelé: 1553-ban I. Ferdinánd Erdély vajdájává nevezte ki. Itt is bizonyította hűségét és rátermettségét, különösen akkor, amikor az erdélyi rendek a Habsburgok ellen fordultak. Dobó kitartott esküje mellett, és nem csatlakozott a lázadókhoz. Emiatt azonban ellenségeket szerzett. Szamosújvár várát kilenc hónapon át védte az ellene forduló erőkkel szemben, míg végül királyi parancsra kénytelen volt feladni.

Sorsa ekkor vett drámai fordulatot. Csellel elfogták, és saját várának börtönébe vetették. Egy éven át raboskodott, majd 1557-ben kalandos módon megszökött: falat bontott, kötélen ereszkedett le, és száz kilométert lovagolt, hogy biztonságba jusson. Ez az epizód jól mutatja rendkívüli kitartását és fizikai erejét még idősebb korában is.

A koholt vád: felségsértés

Később is fontos katonai tisztségeket töltött be: 1561 és 1564 között a bányavidék főkapitánya volt, ahol a felvidéki városok védelmét szervezte meg. Bár ekkor már visszavonulóban volt, tapasztalatára továbbra is szükség volt.

Dobó István harc közben
Mindezek után azonban a sorsa méltánytalanul alakult. 1569-ben felségsértés vádjával pert indítottak ellene, azt állítva, hogy elárulta az uralkodót. Vagyonát elkobozták, és ismét börtönbe került. Ez különösen igazságtalan volt egy olyan emberrel szemben, aki egész életét a király és az ország szolgálatába állította. 1572-ben szabadult, de már nem sokkal élte túl ezt a megpróbáltatást.

Dobó István élete így egyszerre hősi és tragikus. Az egri vár védőjeként örök dicsőséget szerzett, mégis politikai intrikák és alaptalan vádak áldozata lett. Története arra emlékeztet, hogy a történelem nem mindig jutalmazza méltóképpen hőseit. Az a férfi, aki Eger falainál megvédte hazáját, élete végén saját uralkodójának bizalmatlanságától szenvedett – és ez teszi sorsát igazán megrendítővé és tanulságossá.

Dobó István jelentősége:

1.A hazafias helytállás szimbóluma
Az 1552-es egri várvédelem során Dobó István a túlerővel szembeni kitartás és bátorság példájává vált, amely a magyar történelem egyik legfontosabb hőstette lett.

2. Kiemelkedő katonai és politikai vezető
Nemcsak Egerben bizonyított, hanem Erdély vajdájaként és később főkapitányként is fontos szerepet játszott az ország védelmében és irányításában,

3. A történelem igazságtalanságának jelképe
Hősi tettei ellenére felségsértéssel vádolták, vagyonát elkobozták, és börtönbe vetették, ami rámutat arra, hogy a korszak politikai viszonyai között gyakran méltatlanul bántak a legnagyobb hősökkel is.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
