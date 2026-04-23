szapolyai jánosbalassi bálinttemesvárlosonczy istván

Losonczy István tragikus sorsa és a török hadicsel: Temesvár eleste 1552-ben

Losonczy István a 16. századi magyar végvári harcok egyik legjelentősebb alakja volt, akinek neve elválaszthatatlanul összefonódott Temesvár 1552-es ostromával. Losonczy István pályafutása elején Szapolyai János híveként lépett fel, majd I. Ferdinánd oldalára állt, és több hadjáratban is részt vett.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 04. 23. 11:40
Losonczy István a vár ostroma közben
Losonczy István a vár ostroma közben
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Árulás lett a vár veszte

Losonczy azonnal felismerte az árulást, és fegyvert ragadva próbálta menteni embereit. Hősiesen küzdött, több ellenséget is levágott, de végül súlyosan megsebesült és fogságba esett. Amikor Ahmed pasa elé vitték, nyíltan szemére vetette az esküszegést és árulónak nevezte. Ez a vád nem indulatos kifakadás volt, hanem a történtek pontos megítélése: a török ígéretek végig a megtévesztést szolgálták, és tudatosan vezettek a védők pusztulásához .

A pasa végül kivégeztette Losonczyt: lefejezték, fejét pedig a szultánnak küldték. Halála nemcsak egy végvári kapitány bukása volt, hanem egy olyan emberé, aki a végsőkig kitartott, és még ellensége előtt is kimondta az igazságot.

Temesvár eleste így nem csupán katonai vereségként értelmezhető, hanem egy tudatosan felépített megtévesztés tragikus végkifejleteként is. Losonczy István alakja ebben a történetben nem a kudarc, hanem az erkölcsi helytállás jelképe: felismerte az ellenség szándékait, és joggal vádolta őket árulással.

Emlékét az is őrzi, hogy lánya, Losonczy Anna a magyar reneszánsz költő, Balassi Bálint híres szerelme volt, akit verseiben is megörökített, így Losonczy családja nemcsak a történelemben, hanem az irodalomban is maradandó nyomot hagyott.

Losonczy István jelentősége: 

1.A végvári hősiesség jelképe: Losonczy István Temesvár védelmében a végsőkig kitartott a túlerővel szemben, így a magyar végvári harcok egyik legismertebb és legtragikusabb hősévé vált,

2. A török hadviselés kegyetlenségének példája: Az ostrom vége és a szabad elvonulás megszegése jól mutatja a korszak hadviselésének bizonytalanságát és kegyetlenségét, valamint azt, hogy Losonczy jogosan vádolta árulással az ellenséget,

3. Történelmi és irodalmi örökség: Neve nemcsak a hadtörténetben maradt fenn, hanem családján keresztül az irodalomban is, hiszen lánya, Losonczy Anna Balassi Bálint híres szerelme volt.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.