Rákóczi Ferenc fejedelemnek ki volt az édesapja?

I. Rákóczi Ferenc édesanyja, Báthory Zsófia gondoskodott róla, neveltetése szigorú és tudatos volt. Az édesanya erős akaratú, határozott asszony volt, aki a család fennmaradását mindenek fölé helyezte. Vallási és politikai döntései – például a katolikus hitre való visszatérés és a Habsburgokhoz való közeledés – jelentős hatással voltak fia életére is.

I. Rákóczi Ferenc fiával

I. Rákóczi Ferenc ifjúkora

Báthory Zsófia nemcsak nevelte, hanem erősen irányította is Ferencet, aki felnőttként is gyakran anyja befolyása alatt állt.

Fiatalon hatalmas birtokok örököse lett, így már ifjúként jelentős politikai tényezőnek számított. Gazdagsága és társadalmi helyzete miatt fontos szerepet játszott a főúri kapcsolatokban, ennek részeként kötött házasságot Zrínyi Ilonával 1666-ban. A házasság inkább politikai és vagyoni szövetség volt, mintsem érzelmi kapcsolat, de mégis meghatározó lett mindkettőjük életében.

A családi élet vegyes örömöket és tragédiákat hozott. Első gyermekük, György 1667-ben született, de rövid időn belül meghalt. Ezután hosszabb ideig nem született fiúörökös, ami komoly aggodalmat okozott a család számára. 1672-ben lányuk, Julianna Borbála jött világra, majd 1676-ban megszületett a várva várt fiú, II. Rákóczi Ferenc. Születése különösen nehéz körülmények között történt: a család menekülés közben, Borsiban állt meg, ahol Zrínyi Ilona világra hozta gyermekét.

Esküvő Zrínyi Ilonával

Részt vett az összeesküvésben

I. Rákóczi Ferenc politikai pályájának egyik legfontosabb és egyben végzetes epizódja a Frangepán–Zrínyi-féle összeesküvéshez való kapcsolódása volt. Az 1660-as évek végén a magyar főurak egy része – köztük Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc – elégedetlen volt a Habsburg uralommal és a vasvári békével, ezért szervezkedésbe kezdtek. Rákóczi eleinte nem volt a mozgalom központi alakja, de rokoni kapcsolatai révén – hiszen apósa Zrínyi Péter volt – végül őt is bevonták .

1670-ben csatlakozott a fegyveres fellépéshez, ám döntése rossz időpontban született: a felkelés már hanyatlóban volt, és a vezetők közül többen már a meghódolást fontolgatták. Rákóczi felismerve a helyzet súlyosságát, anyjához menekült, aki közbenjárásával megmentette őt a kivégzéstől. Ennek azonban súlyos ára volt: hatalmas váltságdíjat kellett fizetnie, birtokai egy részét elvesztette, és kénytelen volt császári katonaságot befogadni váraiba.

Ezek az események mélyen megviselték. A politikai kudarcok, a családi feszültségek és az anyai dominancia megtörték személyiségét. Feleségével való kapcsolata sem volt harmonikus, és a kortársak szerint hiányoztak belőle azok a tulajdonságok, amelyekkel igazán erős vezetővé válhatott volna.