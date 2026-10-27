Univerzum: egy, az idő hajnaláról származó részecske magyarázhatja meg, hogy miért létezik a világegyetem

A jobbkezes neutrínók fedhetik fel az univerzum anyag-antianyag-aszimmetriájának okát

Erre a problémára az egyik népszerű javaslat a „jobbkezes” neutrínók hipotézisét hívja segítségül. Minden részecske forog; a fizikusok pedig aszerint nevezik őket bal- vagy jobbkezes részecskének, hogy a haladási irányukhoz képest milyen irányú a forgásuk.

Egy jobbkezes részecske úgy forog, mint a hagyományos menetű csavar a becsavarozása közben: miközben távolodik tőlünk, az óramutató járásával megegyező irányú a forgása.

Az IceCube Neutrínó Obszervatórium az Antarktiszon Fotó: Ilya Bodo, IceCube/NSF

Ezzel szemben az összes eddig észlelt neutrínó „balkezesnek” bizonyult, és távolodás közben az óramutató járásával ellentétes irányban forgott – akárcsak egy fordított menetű csavar.

"A jobbkezes neutrínók olyan hipotetikus részecskék, amelyekre nem hat a gyenge nukleáris erő – ellentétben a Standard Modell részét képező balos társaikkal” – magyarázza Rishav Roshan, a brit Southamptoni Egyetem elméleti fizikusa és a tanulmány társszerzője, akit a Live Science tudományos hírportál idéz.

Az atomi részecskék világában különös szerepe lehet neutrínónak Fotó: Big Think

„Jellemzőjük, hogy nincs elektromos töltésük, és sokkal nehezebbek is” -fűzi hozzá az elméleti fizikus. „A jobbkezes neutrínók keveredhetnek a balos neutrínókkal, ez pedig segíthet megmagyarázni az utóbbiak tömegét” – mondja Rishay Roshan.

A kvantumfizikában az egymással keveredő részecskék egyszerre kétféle identitás elegyeként is létezhetnek. Az úgynevezett „mérleghinta-mechanizmus” (seesaw mechanism) elméleti keretrendszerében minden közönséges neutrínó magában hordozza egy nehéz, „jobbkezes” neutrínó halvány nyomát; ez a nyom pedig parányi tömeget kölcsönöz számára.

A neutrínók csak nagyon ritkán kerülnek kölcsönhatásba bármi mással Fotó: Live Science

Minél nehezebb a partnerrészecske, annál halványabb ez a nyom, és annál könnyebb a közönséges neutrínó – innen ered a mérleghinta-mechanizmus elnevezés is, ami arra a játszótéri eszközre utal, amelynek a két vége ellentétes irányban mozog.

De ezek a részecskék más rejtélyekre is megoldást kínálhatnak.

„Számos kérdésre adhatnak lehetséges választ, beleértve a neutrínótömegek eredetét, az univerzum anyag-antianyag aszimmetriáját, valamint a sötét anyag természetét is” – magyarázza a Southamptoni Egyetem elméleti fizikusa és a tanulmány társszerzője.