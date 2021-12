Nagy az Isten állatkertje

1913, New York. A bevándorlók hadával megérkezik két orosz emigráns, majd mélyen elgondolkodnak azon, hogy mihez kezdjenek. Rövid tépelődés után elvetik a kaviár utcai árusításának kecsegtető lehetőségét, és inkább feltalálják a bőrdzsekit. A motorost. Innentől kezdve nincs megállás. Használják pilóták és szárazföldi hősök, de ikonikussá természetesen Hollywood teszi a ruhadarabot. Marlon Brando A vadban, James Dean a Haragban a világgalban, Peter Fonda a Szelíd motorosokban és természetesen a rock and roll hősök sem maradnak ki, Jim Morrisontól Lou Reedig. Szabadság, szerelem, naná. A fazon ezerféle lehet, Nicolas Cage például valóságos vallomást tesz a gyíkbőr zakójának, amikor az egyéniségével hozza szoros összefüggésbe David Lynch Veszett a világ című filmjében.

Nálunk a bőrkabátot a vásznon Sinkovits Imre helyezi kultstátusba néhány lazán viselt kézigránáttal egyetemben, miközben Dunyhás testvérrel vacakol a Tizedesben. Abszolút férfias viselet, így természetesen a nők is átveszik. Egyébként nyáron meleg, télen hideg, tehát szinte hasznavehetetlen, de ez senkit nem érdekel, olyan, mint a széki csizma: másként jár benne az ember.

Akad persze, akin semmi nem segít, egy bőrkabát is úgy áll rajta, mint malacon a cilinder, itt van például mindjárt az észak-koreai nép lánglelkű vezetője, a nagy szürrealista, Kim Dzsong Un. Ez még nem is lenne akkora baj, mondhatnánk rá, hogy bevállalós. Most viszont az is kiderült róla, hogy bőrkabátirigy. Történt ugyanis, hogy a napokban az észak-koreai vezetés világossá tette, hogy szerte a hazában nem lehet másnak olyan bőrkabátja, mint neki. És amennyiben mégis rajtakapják a ruhaneműbe bújva, azt üstöllést el is kobozzák tőle. Az indok világos, mint a parancsolat, az ilyesfajta viselkedés tiszteletlenség a bölcs vezérrel szemben, valamint még hatalmának kétségbevonása is a tetejébe. Ez pediglen több a soknál, így aztán egy füst alatt betiltották a bőrkabátok értékesítését is. A téboly stációi megjósolhatatlanok.

Mindeközben Európában elszaporodtak a gorillák. Illetve túlszaporodtak, és természetesen az állatkertekben, nem szaladgálnak összevissza, mint covidos szervál a Bükkben. Így aztán felmerült az a lehetőség is, hogy megritkítják a hímek állományát. Na, szóval az van itt ebben a most már teljesen kifordult világban, hogy nem kell nekem mindent értenem és nem is akarok, de ezt speciel szeretném. Biztos van valami tudományos magyarázat. Emlékszem, gyerekkori szörnyű, depressziót sugárzó állatkerti látogatásaim során, mind közül a gorilla tűnt a legszomorúbb állatnak, még az ütött-kopott elefántnál is sokkal szomorúbbnak. Még ma is látom magam előtt, ahogy kataton módon a fejét himbálva üldögél egy helyben a ketrecben. Rettenetes volt a szemébe nézni. Az állatkertektől való irtózásomat később Gerald Durrell munkássága enyhítette némiképp. Aztán meg a szintén nagyszerű Jane Goodalltól úgy tanultam, hogy a gorilla, különösképpen a nyugati síkvidéki, az orvvadászoknak és a betegségeknek „köszönhetően” veszélyeztetett faj, a kipusztulás fenyegeti. Most meg tessék, de nem örülünk, Vincent. Ha sok a gorilla, az a baj. Viszonylag épnek gondolt elmével egyetlen kérdés marad csupán. Mi a fészkes fenéért nem engedik vissza őket az élőhelyükre?

Nézegetem a képeket az országos lezárások elleni bécsi, becslések szerint harmincötezres tüntetésről. A transzparensek beszédesek. Önkényuralom, áll az egyiken. Enyhén kivillantom a szemfogamat. Mutterodat, gondolom mellé. Mit tudsz te a diktatúráról? Mindent megúsztatok, még a ruszkikat is, aztán jólét, magas életszínvonal, élet a világ legélhetőbb városában. Milyen diktatúra? Egy másikon sárga csillagok, rajtuk a felirat, beoltatlan. Ennek a jóízléshez fűződő viszonyát ne is feszegessük, különösen ott ne, amennyiben lehetséges. A harmadikon a szöveg a következő: az én testem, az én választásom. Van egy rossz hírem: nem. A Covid–19 nem perszonális betegség. Ha úgy tetszik, nem személyre szabott, mint mondjuk a reuma. Ha hülye vagy, és a társadalmi, közösségi felelősségvállalásod nulla, másokat is magaddal rántasz. És az már nem a magánügyed, és egész egyszerűen nincs hozzá jogod. Ha már a jogaidról üvöltözöl. Talán szerencsésebb lenne, ha legalább szépen csendben üldögélnél valahol, amíg az igazi harcosok naponta teszik kockára az életüket. Érted is.

Borítókép: Rendőrök mennek a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló korlátozások ellen tüntető emberek előtt Bécsben 2021. november 20-án. Alexander Schallenberg osztrák kancellár az előző napon bejelentette, hogy Ausztriában a koronavírus gyors terjedése miatt november 22-től teljes lezárást rendel el a kormány, 2022. február 1-jétől pedig kötelező lesz a védőoltás az országban (Fotó: MTI/AP/Lisa Leutner)