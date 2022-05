A pénzautomata foglyai

Az események fölgyorsultak. Az unió nem hajlandó kifizetni a helyreállítási alapból nekünk járó csaknem 3000 milliárd forintot. „Jogállamisági” problémák miatt. Migráció, genderőrület, korrupció, ilyenek. (Amúgy máig nem kattant a bilincs az uniós vakcinaszerződéseket aláíró egészségügyi biztos, Sztella Kiriakidész csuklóján, akinek bankszámláján varázsütésre négymillió euró, azaz több mint egymilliárd forint jelent meg. Ennyit az unióról és a korrupcióról.) Agyrém az egész. A helyreállítási pénzek mögött uniós hitelfelvétel áll, amelynek visszafizetésére Magyarország (is) felelősséget vállalt – a nekünk jog szerint járó összeget mégis visszatartják. Ez egyfajta politikai terrorizmus.

Ám mindez semmi! Brüsszel azt akarja, hogy az Európai Unió tagállamai fizessék Ukrajna újjáépítését. Mi álljuk a cechet az amerikai báb­állam háborújáért. Még a dédunokáinkat is eladósítanák ezek az anyaszomorítók. Ilyen a mesében sincs! De vannak további remek ötletei Brüsszelnek. Azt is tervezik, hogy az unió giga­hitelt venne föl azért, hogy Ukrajnát támogathassa belőle. Fizessük mi egy nem uniós állam 15 milliárd eurós (több mint 5500 milliárd forintos) hiányát! Nyújtsunk mi garanciát a visszafizetésre! Ilyenkor azért csak kikívánkozik az emberből a gondolat: ezek a brüsszeli keljfeljancsik vagy szándékosan akarják tönkretenni az Európai Uniót, mert valakik ezzel bízták meg őket, vagy pedig dühöngő elmebetegekkel állunk szemben. Esetleg: is-is.

Hasonló gondolataink támadhatnak, ha az Oroszország elleni olajembargós kínlódásukat figyeljük. Ezek meghülyültek és/vagy küldetést teljesítenek? Milyen félkegyelműnek jut eszébe készakarva romba dönteni „baráti” országokat, amelyek orosz kőolaj nélkül nyilvánvalóan lehúzhatják a rolót?

Persze most is nyakon van öntve az egész ideológiai maszlaggal: erkölcsileg az a helyes, ha megbüntetjük az oroszokat. Holott nem az oroszokat, hanem magunkat végezzük ki az olajembargóval. Ahogyan a gázembargóval is, amit – gyanítom – előbb-utóbb megpróbálnak majd átverni rajtunk. A Nyugat által szervezett mesterséges népvándoroltatás, afrikai és ázsiai milliók Európába telepítése vagy a genderőrület kötelezővé tétele önmagában is öngyilkosság. Ám azok lassú lefolyásúak. Ez a szankciózgatás viszont gyors halált hoz. Azonnali üzemanyag- és élelmiszerhiányt, elszabaduló inflációt, brutális munkanélküliséget, gazdasági leépülést, afrikai állapotokat.

Szinte fölfoghatatlan, de az egykor Konrad Adenauerek, Helmut Kohlok, Margaret Thatcherek által vezetett Európa ide jutott. Fanatikus Von der Leyenek, megszállott Timmermansok és Vera Jourovák – homlokukra ukrán zászlót kötve – épp hegynek vezetik a repülőnket. Már nem az a tét, mennyi pénzt méltóztatik visszaadni nekünk az uniós pénzautomata abból, amit beledobtunk – hanem hogy elnyel-e minket örökre. És már most is a foglyai vagyunk.