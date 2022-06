Migránstámadások ássák alá a közbiztonságot Nyugat-Európában

Persze, most csak migráns hátterű bűnözők támadásáról beszélnek, ami egyszerű közbiztonsági kérdés. Pedig a probléma sokkal mélyebb, sokkal veszélyesebb tendenciákat rejt. Érdemes emlékeztetni, hogy pünkösdkor az észak-olaszországi Garda-tó festői településeit támadták meg bevándorló hátterű fiatalok ezrei. Az interneten szervezett akcióban tudatosan tizenéves – a korukból adódóan nem büntethető – fiatalok csapatai szállták meg a békés kisvárosokat „Ez itt Afrika!” felkiáltással. A hatóságok pedig tehetetlenül nézték a rombolást. Sőt, a sajtó nagy része úgy kezelte a helyiek felháborodását, mint rasszista nyárspolgárok szenvelgését. Ha a párizsi támadást is ezen a szemüvegen át szemléljük, akkor már mást látunk. Ahogy Párizs belvárosában már egyre rendszeresebben érik erőszakos atrocitások a békés járókelőket, úgy a Stade de France stadionnál történt támadás is egy tudatos akciónak tekinthető. Ez pedig a terror sajátos fajtája. A civil lakosság tudatos félelemben tartása, a hatóságok elbizonytalanítása a migránsbandák célja.

A látszólag köztörvényes bűncselekmények valójában az állam elleni bomlasztás újabb állomásai. A balliberális svéd kormány is hasonló tapasztalatok alapján volt kénytelen beismerni, hogy a svéd integrációs modell megbukott.

Az ország déli nagyvárosaiban migráns hátterű szervezett bűnözői csoportok terrorizálják a lakosságot, fenyegetik a vállalkozókat, vívják egymás közötti véres csatáikat. A hatóságok pedig tehetetlenek, kicsúszott a kezükből az irányítás, képtelenek fenntartani a rendet.

Nem véletlen, hogy a francia kormány a botrányos BL-döntő után kiadott közleményében leszögezte, hogy garantálni fogja a 2024-es párizsi olimpia biztonságos megrendezését. Csak sajnos – a dolgok jelenlegi állása szerint – a deklaráció ehhez már kevés lesz. A több ezer sportoló és a sok százezer szurkoló biztonságos elszállásolása, helyszínek közötti utaztatása, szórakozása, a sportlétesítmények védelme hatalmas feladat lesz. Eddig ugyanis a migráns hátterű szervezett bűnözői csoportok azt tapasztalják, hogy nekik mindent szabad. Az iszlám radikálisok pedig lefölözik a bűnbandák hasznát, és ezzel is támogatják a terrorszervezeteket. Eddig a szerencse a francia hatóságok mellett volt, de erre nem lehet építeni. A francia rendvédelmi szervek nyugalmazott tábornokainak és aktív tagjainak nyílt levelei még mindig süket fülekre találtak. De a 2024-es olimpia valódi biztonságot, hathatós megelőző intézkedéseket kíván.