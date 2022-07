Böjte Csaba atya ügyében nem szabad általánosítani

Az ördög ravasz, megtalálja azokat a pontokat, ahol hibák, adott esetben nagy hibák történnek. Démonjait ráküldi emberi érzésekre (irigység, féltékenység, gőg stb.), amiket kihasználva hamar összeáll a kórus: „feszítsd meg”, ahogy az Jeruzsálemben történt nagypénteken. Mindehhez elég volt egy áruló Júdás. Még Jézust is el tudták árulni, hogyne tudnának egy embert elárulni, mert Böjte atya is csak egy ember, aki évtizedek óta túlterheli magát a gyerekekért. Mindenre nem figyelhet azok között a rettenetesen nehéz körülmények között, ahogy él és dolgozik évtizedek óta a kiszolgáltatottakért. Ilyenkor a sátán karnevált rendez és ehhez felhasználja a Jézust gyűlölő embereket. Mindenkinek van ellensége, hogyne lenne egy kiemelkedő embernek, akik aztán még rátesznek egy lapáttal a történtekre.

Ahogy a szentatya is bocsánatot kért a papi visszaélésekért, úgy Böjte atya is ezt tette, amint megtudta, és intézkedett a gyermekbántalmazások miatt. Csaba testvér semmi visszaélést nem követett el. Nyilván képtelenség több száz alkalmazott szemmel tartása, így a bukott angyal be tud férkőzni még egy jószolgálati intézménybe is, ahol a gyerekek megfélemlítésével sokáig tud titokban működni. Ez alapján minden kormányt le lehetne váltani bármilyen bűncselekményért, ami az országban történik. Böjte atyát csúnyán elárulta korunk egyik Júdása azzal, hogy teret engedett a lelkében a gonosznak. A Dévai Szent Ferenc Alapítványt nyilvánvalóan Jézus vezeti, ezt számtalanszor elmondta az atya. A lelki sebekbe, amit a gonosz okozott az ártatlan gyermekeknek a nevelőn keresztül, a názáreti Jézus bele tud költözni és teljes gyógyulást tud adni, az „Istent szeretőknek minden a javára válik” bibliai igazsággal.