Dunának, Oltnak bizony már nem egy a hangja

A tace si face köznapi gyakorlatában legfontosabb a szolidaritás egymással mindig, minden körülmények között. Erdélyben például egy román hivatalnok vagy gyári munkás egymás után hozza be intézményébe, üzemébe a nemzetbelijeit. A nagyfőnök mellett a kisfőnök is román lesz, szomszédjába rokonai, barátai költöznek, felvásárolják az elkótyavetyélt magyar földtulajdonokat, rátemetkeznek halottainkra. Egykor színmagyar erdélyi és partiumi falvak, magyar többségű városok tűnnek el így lassan az etnikai térképről. Nem kell ehhez már a Ceausescu-féle központosított erőszak sem, megy magától is – a tace si face szellemében.

Körülöttünk – ezt csak a vak nem látja! – bő száz éve nemzetállamok rajzolódnak. Mindig s minden fórumon, nyíltan vagy burkoltan a nemzeti érdekeket tartják szem előtt. Ezt legrafináltabban, legcélravezetőbben délkeleti szomszédunknál művelik. A klasszikus politika eszköztárát rutinosan használva, latinos simulékonysággal és évszázadok alatt szerzett alkalmazkodó képességgel érik el céljaikat. Csak nevetnek rajtunk odaát román barátaink. Bolondok a magyarok, hogy mindig mindent előre kibeszélnek!