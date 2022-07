Kimaradni, megmaradni

Zrínyinek a maga korában, a két pogány közt egy hazáért küzdő magyaroknak adott tanácsa éppúgy igaz volt, mint a trianoni ország- és nemzetcsonkolás utáni legnagyobb álmú kultuszminiszterünknek, Klebelsberg Kunónak, aki száz éve azt mondta: „A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.” Nincs itt semmi ellentmondás, hiszen már a mohácsi vész idején a karthauzi névtelen szerzetes kiemelte államalapító királyunk három fő karizmatikus méltóságát: „Istentül adatott nemes királyság, dicséretes apostolság, doktorság”. Szent István egy személyben volt államalapító király, egyházalapító apostol és a keresztény műveltséget megalapozó, népét új rendre tanító doktor, aki, ha kellett, karddal védte meg Magyarország függetlenségét a terjeszkedő német-római és bizánci birodalommal szemben.

De idehozhatjuk hiteles tanúnak a magyar puszta Dávidjának nevezett Kovács Imrét, a parasztszármazású politikus-írót, aki hetvenöt éve, az 1947. augusztus 31-i parlamenti választások előtt – a kommunista gőzhengerrel szembeszállva – kampánybeszédeiben elmondta választóinak, hogy a honfoglalás előtti vándorlásaink során sokszor el akartak pusztítani minket sztyeppei barbár impériumok, de mi azóta rendelkezünk a túlélés képességével: „Ha másként nem megy, terítsük magunkra kultúránk, magyarságunk bölénybőrét, mint a préritűzben az indián a frissen ejtett állatét, s ha kérgessé is merevedik rajtunk, a tűz elmúltával kibújhatunk belőle: élve maradtunk, túléltük történelmünk legújabb megpróbáltatását is…” Igazmondó tanú Sütő András is, aki a Ceausescu-diktatúra idején adott egyik televíziós interjúban azt fejtegette: életművében az a fő szál, hogy úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk, ezért meg kell tanulnunk minden órának a maga parancsát, amely nem azonos egy másik óra parancsával. Ezt az erdélyi magyarok Bethlen Gábortól ismerték meg, akit Reményik Sándor álorcás magyarnak nevezett, ki ­Istenéért és hazájáért az ördögökkel is cimborált néha – látszatból.