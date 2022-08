Ilyen (is) lehet a világ 2030-ban

Semmi különös meglepetés nem várható 2030-ban, csak az, amit az érintettek – a globális elit tagjai, szervezetei – már egy ideje nem titkolnak, sőt már nyíltan beszélnek: ekkorra akarják bevezetni az új világrendet (New World Order) a világkormányzással (World Government).

Erről az évszámról nem érdemes immáron „rejtélyeskedve” beszélni. Sőt nagyon fontos, hogy nyíltan beszéljünk róla, mert ha nem tesszük, akkor félrevezetjük a magyar embereket. Megítélésem szerint sokkal többet kell tudniuk a magyar embereknek arról, hogy mi fog következni 2030-ig.

Magyarország szerencsére olyan hely Euró­pában, sőt a nyugati világban, ahol eddig is sok mindent szabadon el lehetett mondani a közvéleményben, nálunk nincs politically correct – tehát hamis és hazug – beszédmód, nálunk még van lehetőség őszinte és beavató beszédmódra. A magyar emberek kellően felkészültek és felvértezettek arra, hogy rossz híreket is képesek legyenek befogadni, a magyar történelemben voltak már olyan pillanatok, amikor az országnak össze kellett fognia, majd egy tragédia után talpra állnia és újrakezdenie. Tehát nem kell félni attól, hogy a magyar emberek nincsenek felkészülve vészjósló előrejelzésekre, kemény kihívásokra.

Ha valaki jobban odafigyel arra, hogy az internetes platformokon, chatoldalakon milyen, a hivatalos fórumokon elhangzottakhoz képest éles belelátó- és átlátóképességű hozzászólások és elemzések keringenek, akkor pontosan tudja, hogy a magyar emberek jelentős részét tényleg nem lehet fél- és negyedigazságokkal, közhelyekkel, általánosan optimista dumákkal megnyugtatni. Éppen ezért mondom azt, hogy amennyit csak lehet, mondjunk el arról, mi várható itt Európában és a világban a következő években, illetve a bűvös 2030-ban, és pontosan azért, mert a magyar társadalom képes felkészülni a nehéz helyzetekre is. De csak akkor tud felkészülni ezekre, ha nem hallgatjuk el előlük azt, hogy mi várható, s arról is beszélni kell, hogy mi a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb forgatókönyv. Készülni kell a legrosszabbra, hogy ehhez képest akár kellemes meglepetés érjen bennünket.

Tehát beszéljünk egyértelműen: a globalista elit jelenlegi „zászlóshajója”, a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF), amelyet egy Kissinger-tanítvány, a 84 éves német Klaus Schwab vezet, az elmúlt években, az éves találkozóin világossá tette, hogy mik a céljaik, hogyan akarják átalakítani a világot. Ezt különböző kiadványaikban le is írták, ezek közül is kiemelkedik a 2020 tavaszán megjelent könyv, amelyet maga Schwab írt Thierry Malleret-val, címe: Covid 19: The Great Reset, s amelynek az a külön érdekessége, hogy meglehetősen gyanúsan arra hivatkoznak benne, hogy a pandémia által kialakult világválság a „nagy alkalom” ahhoz, hogy átalakítsák a világ működését. Ez persze lehet véletlen is, lehet tényleg pusztán annyi, hogy ha már kialakult a pandémia, s mindenütt karanténba kerülnek az emberek, valamint felső utasításokra kényszerített korlátok között mozognak, akkor könnyen elfogadják azt, hogy általánossá válik a globális irányításuk, mozgásuk, cselekvéseik szabályozása és irányítása. Az ugyan egy kicsit furcsa ugyan, hogy éppen 2019 őszén végzett pandémiával kapcsolatos szimulációkat a WEF, Event 201 néven, a Johns Hopkins Centerrel, illetve a Bill and Melinda Gates Foundationnel karöltve, de ezt most tegyük félre. A lényeg, hogy a Schwab-könyvön túl számos találkozón, a 2020-as éves gyűlésükön, reklámszerű kiadványaikban, spotjaikban világossá tették már, hogy miként is nézne ki az általuk – tágabban a globalista elit által – elképzelt „szép új világ”.

Ezek alapján összefoglalhatjuk, hogy mire készülnek a világ önjelölt urai, az úgynevezett nagyfiúk. Nagyjából és durván azt mondhatnánk, hogy a Schwabék által elképzelt cél egy neomarxista és ultraliberális kommunizmus létrehozása; ezt röviden és tömören 12 pontban tudnám összefoglalni. Egyik pont rémisztőbb, mint a másik, de jobb bölcsen szenvedni, mint ostobán vidámkodni.

A céljaik alapján tehát a következőkre számíthatunk akkor, ha a globális elit képes megvalósítani az elképzeléseit 2030-ig vagy bármeddig.

Világkormányzás létrehozása. A New ­World Ordernek ez a központi eleme, hiszen a lényeg az, hogy a hatalom egy szűk elitkör kezében összpontosuljon. Az ismertetett elképzelések szerint ezt gyakran egyfajta „technodemokráciának” is nevezik, amiben jól láthatóan a technokrácia uralma a meghatározó, a demokrácia csak annyit ér, mint a „szocialista demokrácia” szóösszetételén belül… Fontos, hogy a multinacionális gigacégek uralmára épülne az új rendszer, tehát a globális piac átvenné a hatalmat az állam felett. (Itt jegyzem meg, hogy ezt a folyamatot már évekkel korábban előre jeleztem A felülírt demokrácia című művemben, mely 2013-ban jelent meg a Méry Ratio Kiadónál.)

A nemzetek alávetése a globális szervezeteknek, a nemzettudat folyamatos kiiktatása és a kozmopolita világpolgárok létrehozása.

A papírpénz megszüntetése, s a digitális pénz általánossá tétele a világ minden részében és minden polgára számára. Ez azért életveszélyes, mert ha nincs papírpénzed, csak hitelkártyád, akkor az bármikor és bármilyen indokkal letiltható, s innentől kezdve valóban teljesen kiszolgáltatottjává válsz a világkormánynak.

A magántulajdon fokozatos megszüntetése: gondoljunk a legújabb törekvésekre a magánföldek birtokba vételére Hollandiában és más nyugati országokban. Hogyan is szól a WEF egyik reklámfilmje? „Nincs semmilyen tulajdonom, és mégis boldog vagyok.” (Ezt akár Stockholm-szindrómának is nevezhetnénk.)