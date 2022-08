Ujhelyi szerint jön a pénz, ha letérdelünk Brüsszel előtt

Ujhelyi István, a fajsúlytalan MSZP még fajsúlytalanabb EP-képviselője pár napja nyílt levelet tett közzé. Ujhelyi előszeretettel hivatkozik a nemzeti érdekekre. Valamiért azt képzeli, hogy miközben a Brüsszelben szolgáló többi magyar balliberális képviselővel karöltve mindent megtesz a polgári magyar kormány lejáratásáért és befeketítéséért, elhisszük neki, hogy mindezt hazafias meggyőződésből teszi. Nos, nem hisszük el. Egyetlen labancnak se hinnénk el, hogy kuruc, csak azért, mert időnként vörös bársony süveget húz a fejére.

Néhány napja ez az álkuruc képviselő ezt írta: „Eljött az idő, hogy a Fidesz új kormányfőt jelöljön az ország élére!” Hogy miért? Mert „Orbán Viktor tehertétellé vált”. Micsoda felismerés! Orbán Viktor oly mértékben vált tehertétellé Magyarország számára, hogy a választópolgárok már negyedik alkalommal szavaztak kétharmados bizalmat neki és kormányának. Ujhelyi okfejtése szerint „a jelenlegi kormányfő képtelen békét teremteni és megállapodásra jutni az Európai Unióval”.

Érdemes figyelni a balliberális észjárásból fakadó csúsztatásra! Orbán Viktor nem az Európai Unió balliberális irányultságú vezetésével áll hadilábon, hanem magával az Európai Unió­val. Ha viszont a jól fizetett hazaárulóinknak szemére vetjük, hogy odakinn Magyarország ellen dolgoznak, amikor érveket szállítanak a brüsszeli vezetésnek a velünk szemben indított eljárásokhoz, akkor az a válasz, hogy ők ezt nem az ország, hanem csak az elvetemült Orbán-kormány ellen cselekszik. Vagyis a balliberális brüsszeli vezetés az maga az unió, de a nemzeti-keresztény-konzervatív magyar kormány az nem Magyarország. Kedves Ujhelyi képviselő úr, ez nem más, mint ócska bolsevik-balliberális trükk.

De ne legyünk hálátlanok! A képviselő úr az írásaival olykor jó szolgálatot is tesz. Most például ezt (is) tudta képernyőre vetni: „Több mint tizenöt hónapja nincs megállapodás a Magyarországnak járó, több mint hatezermilliárd forintnyi helyreállítási forrásról, a jogállamisági eljárások élesedése miatt pedig valós veszélybe került a következő évek uniós költségvetéséből nekünk járó további tizenháromezermilliárd forintnyi támogatás is. Az már bizonyos, hogy a Fidesz-kormány elmúlt évtizedes dúlása és Európa-ellenes harca miatt valamennyi összeget zárolni fog az unió, csak az a kérdés, hogy mennyit és milyen hosszan.”