Lassan elég lesz ebből

És akkor még itt van a nyakunkon ez a ki tudja, kik által előhalászott Volodimir, meg a ki tudja, hányadik ukrán front. Követeljük a helyzet urát, ahogyan azt az ezerszer áldott nyolcvanas években az URH zenekar oly szépen megénekelte. Illetve nem, mert abból is elegünk volt, amikor a helyzetnek ura volt. Mázli azért van, Istennek hála, példának okáért a magyar nép bölcsessége. Mert Orbán kemény, mint a Rolling Stones, Navracsics türelme pedig végtelen. Mert képzeljük el azt a pillanatot, (tizenhét) fivéreim és nővéreim, amikor a magyarok a változásra szavaznak (volt már erre példa 2002-ben, holott a teljesítmény ezt egyáltalán nem indokolta) véletlenül, és ebben a helyzetben a neonáciktól a villalakókig terjedő parizerkoalíció kerül hatalomra.

Woody Allen gyerekkorában az volt a legnagyobb gáz, hogy tágul a világegyetem. Szerencsére Brooklyn nem tágult, amire édesanyja fel is hívta a szíves figyelmét. Most meg az a baj, hogy hosszabb lesz egy nap, mivel a Hold évente 3,8 centiméterrel távolodik a Földtől. És mivel a Hold a Föld törmelékeiből jött létre, össze is omolhat minden. Például néhány milliárd év múlva. Addig is Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az európai uniós energiaügyi miniszterek ülést követő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az Európai Bizottság nem tanult a hibáiból, és arról is, hogy azzal sem ért egyet, hogy a Gazprom megbízhatatlan beszállító lenne, írta az Index. Ursula bin Laden, mondom én. És lassan elég.

