Baranyi régi kommunista párttitkárként viselkedik

A ferencvárosi polgármestert a baloldali sajtó azzal igyekezett mosdatni a neki udvariasan kérdést feltevő pestisrácokos újságíróval szembeni hihetetlenül bunkó, diktatúrapárti megnyilatkozása után, hogy felemlegették: Orbán Viktor sem válaszolt évekkel ezelőtt újságíróknak. Azt hánytorgatják fel a miniszterelnöknek, hogy azzal tért ki mindkétszer, hogy fake newsnak nem nyilatkozik. A naivabb médiafogyasztók akár el is hihetnék ezt az okfejtést, ám ha így tennének, igen rosszul tennék.

A kormányfő ugyanis egy pillanatig sem akarta megszégyeníteni az őt rendezvényeken letámadó újságírókat, csak közölte a tényt, miért nem ad interjút.

Baranyi Krisztina az ATV-ben viszont korántsem így tett, hanem szándékosan meg akarta alázni az újságírót.

Azt mondta neki, hogy ócska, fizetett propagandista, akivel nem áll szóba, s ha tudja, hogy ő is ott lesz, be sem megy a stúdióba. (Ez utóbbi állítása is sántíthat, mivel az egyik műsorvezető szerint az adás előtt már találkoztak.) Még meg is fejelte az előző sértéseket azzal: csodálja, hogy ez a televízió egyáltalán beenged olyan embereket, akiknek az újságíráshoz, a szakmához nulla közük van, folyamatosan, mindenféle gátlás nélkül hazudoznak és csúsztatnak.