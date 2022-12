A megszokhatatlan háború

Európa és benne a magyarok is jól ismerik azt az érzést, amit soha nem tudtunk megszokni.

Ma már csak a legidősebbek emlékezhetnek a magyar XX. század két legszomorúbb karácsonyára, az 1944-esre és az 1956-osra. „Mennyből az angyal – menj siet­ve / Az üszkös, fagyos Budapestre. / Oda, ahol az orosz tankok / Között hallgatnak a harangok. / Ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon / Nincs más, csak fagy, didergés, éhség” – írta 1956 karácsonyára New Yorkból a reményét vesztett magyar fővárosba Márai Sándor. 1944-ben pedig szenteste sem szünetelt a nyilas terrorgépezet, számos zsidó mellett aznap gyilkolták meg Bajcsy-Zsilinszky Endrét. A szovjet csapatok pedig épp megérkeztek.

Szent Család – Petrás Mária kerámiája. Fotó: Legeza László

Mi, akik már a hidegháború vége felé nőttünk fel, és Kádár János szó szerint legutolsó hadseregében, 1988–89-ben már afféle operettkatonákként „védtük” a Varsói Szerződést a NATO-tól, azt hihettük, mindez a múlté. Naivan azt gondolhattuk, a béke az ember, az emberi közösségek természetes állapota, nem a háború, és – tettük hozzá – Európa éppen eleget dolgozott rajta az 1945 óta eltelt évtizedekben, hogy kiérdemelje a nyugalmat. Hiába fáradozott volna De Gaulle, Churchill, Adenauer, majd később Kohl, Gorbacsov és Walesa? Tudhattuk pedig a történelemből, hogyan eszményítette az idősebb Cato a fegyverforgató római katonát, ahogy elég egy pillantást vetni nemzeti nagyjaink arcképcsarnokára: a jobbára tragikus sorsú művészek mellett a legtöbben vagy mártírok, vagy hadvezérek, esetleg mártír hadvezérek.

1990 körül, amikor joggal reménykedtünk egy új, szabad világban, tudtuk például, hogy éppen polgárháború dúl Libanonban, Irak pedig lerohanta Kuvaitot (meg is kapta érte a magáét az amerikaiaktól), de úgy voltunk vele, ezek távoli, egzotikus országok a földgömbön.

Mi Bécsbe jártunk Gorenjéért, és átengedtük a keletnémeteket, hadd öleljék őket a keblükre szerencsésebb nemzettársaik. Az NDK kártyavárként omlott össze, a románok (karácsonykor!) megszabadultak a Ceausescu házaspártól – Kelet-Közép-Európa a szabadság és a remény földje lett, a szovjetek már nem vonultak be. A moszkvai ­puccs idején nyaralni mentünk a jugoszláv tengerpartra, ott sem volt háború. Aztán lett. A délszláv háború visszahozta az öldöklést Európa szívébe. A múltat is. Akkorra már megőszült egykori magyar bakák a tévét mutogatva idézték fel háborús emlékeiket, miközben a képernyőn Szaniszló Ferenc ismertette az aktuális harci helyzetet. Vukovárról beszélt és Szarajevóról, amelynek lakossága három karácsonyt élt túl ostrom alatt. Ez a háború, ahogy a mostani, az ukrajnai is, újra elérte a magyarokat. Délvidéki kollégákat kaptunk a budapesti szerkesztőségekben: tudtak szerbül, horvátul. De otthon katonaszökevények voltak.