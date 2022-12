Ursula von der Leyen gyanús ügyei

Először is Ursula von der Leyen korábban meglepően sokszor, összesen négyszer vett részt a globális elit egyik legfontosabb fóruma, a Bilderberg-csoport évente megrendezett összejövetelein, ami vitathatatlanul a globális elittel való „csodálatos barátság” kezdetének tekinthető. De arról is írtam, hogy Ursula von der Leyen tanácsadói sem akárkik. Köztük van Peter Piot, aki az egészségügyben utazik, s kitűnő kapcsolatokat ápol Bill Gatesszel és a Bill and Melinda Gates Alapítvánnyal, amely a WHO egyik fő szponzora, illetve David M. Rubinstein, aki igencsak befolyásos figura a globális eliten belül, számos intézménynek (Trilaterális Bizottság, Atlanti Tanács, Világgazdasági Fórum stb.) a tagja vagy vezetőségi tagja.

Mindebből azt a következtetést vontam le, hogy Ursula von der Leyen jobban és erősebben kötődik a globális erőközpontokhoz és személyekhez, mint az európai népekhez és intézményekhez, vagy keményebben fogalmazva az európai uniós országok érdekeihez.

Ehhez tennék most hozzá egy-két adalékot, amely ezt a képet tovább színesíti, még kontúrosabbá teszi.

Az EB jelenlegi elnöke – akit korábban „német jégkirálynőnek” is neveztek – a London School of Economicsra járt, ebben az időszakban pedig a Fábiánus Társaság tagja lett. A Fábiánus Társaság, amely 1884. január 4-én alakult meg Londonban, kifejezetten globalista célokat tűzött és tűz ki maga elé. Az „új világrend” híve, mely egyfajta globális kormányzásra épül a jövőben, s ez a kormányzás a liberális gazdaság és a diktatúra egyfajta ötvözete lenne. Fontos kiemelni, hogy a London School of Economics a Fábiánus Társaságból született meg 1895-ben, az alapítás egyik fontos finanszírozója a Rothschild-ház volt, maga az egyetemi épület is a Rothschildok beruházásának köszönhető.

De itt most térjünk át az elnök asszony uniós vakcinabeszerzéssel kapcsolatos botrányos ügyére, amelynek koránt sincs vége, inkább az elején tartunk. Ezzel kapcsolatban már korábbi cikkemben is említettem, hogy az elnök asszony szoros kapcsolatban áll a Pfizer főnökével, Albert Bourlával, és a nyilvánosság teljes kikerülésével, mobilüzenetek, sms-ek váltásán keresztül jutottak el egy megállapodásig 2021 áprilisában, amelynek értelmében az Európai Bizottság eddigi legnagyobb gyógyszervásárlásáról állapodott meg a céggel, konkrétan 1,8 milliárd dózis vakcinát vásárolt 35 milliárd euróért, amelyet természetesen az európai tagállamok, közvetve az európai polgárok pénzéből fizettek ki a Big Pharma cégnek.