Adatokat rögzít és továbbít a robotporszívó

Bámulatos, hol tart már a tudomány. Mondd csak el még egyszer, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni? Ismét egy frenetikus részlet a Gyalog galopp pompás és remekül magyarított dialógusaiból, ez jutott eszembe, amikor a napokban két érdekes hírbe botlottam bele egymás után. Az egyik szerint már a porszívóktól sem lehet biztonságban a maradék magánéletünk. Már amennyiben valaki hajlandó úgy nagyjából négyszázezer forintnyi összeget költeni egy robotra, ami aztán összevissza grasszál a lakásban, intelligensen elbeszélget az okosajtóval, miközben halálra szekálja a macskát, de akár kémfeladatokat is elláthat.

Történt ugyanis, hogy egy mesterséges intelligenciával is ellátott robotporszívó egy lakásban felvételeket készített egy földön játszadozó kisgyermekről, a szintén a családhoz tartozó, a géphez hasonlóan okos kutyáról, különféle bútorokról, majd elegánsan bekanyarodott a fürdőszobába, és ha már arra járt, megörökített egy, a vécén tartózkodó nőt. Nos, mindezeken már így is érdemes lenne mélyen elgondolkodni, de a sztorinak ezzel még koránt sincs vége, sőt most kezdődik csak igazán. Miután a művészi hajlamokkal is megáldott háztartási eszköz végzett a forgatással, a musztert elküldte az interneten a Scale AI elnevezésű, mesterségesintelligencia-rendszerek betanításához használt hang-, fénykép- és videóadatok címkézésével foglalkozó cégnek, ahol nyilván nézegették egy darabig az anyagot, ami aztán felettébb kalandos utat járt be, míg végül venezuelai felhasználók egy hanyag mozdulattal feldobták a Facebookra.

Az ember ugye azt gondolná, hogy amint azt a szalon­spiccesen állapotfelmérőként is alkalmazható mondás tartja, hogy Venezuela a venezuelaiaké, de nem. A világ egy háló. Vagy egy hálózat, ahogy tetszik. A porszívóügynökök persze mosakszanak – mit tesz Isten, Bezos Amazonja is benne van a buliban –, de lássuk be, itt azért már megint szintet léptünk. Nézed a porszívót, és ő néz téged. Hol van már a Nagy Tesó púpos tévéje? Visszasírnak még maguk engem, Pelikán elvtárs.

És tényleg. A laptop kameráján már régóta szigszalag van, a telefont ürgebőrbe varrva bezárjuk a mikróba, és a biztonság kedvéért utána leballagunk a kukoricásba beszélgetni? Ha kimondod, hogy zokni, azonnal megjelenik húsz harisnyahirdetés az oldaladon? És ezek még mind szabadlábon vannak? De a porszívó? A biztonság kedvéért holnap kibelezem a fűnyírót. Na, de addig is, az már ma is a napnál világosabb, hogy a közeli jövőben az emberiség ismét szintet ugrik a hadviselésben, és ebben a szép új korszakban a csatatereken is drónokat és egyéb harci robotokat vetnek majd be a homokozók világából mentálisan szabadulni képtelen felnőttek.

Erre a ki tudja, még meddig húzódó, jobb híján orosz–ukrán háborúnak nevezett cinikus iszonyatban máris jól láthatók a jelek és a példák, ám messze még a végjáték. Ami valószínűleg úgy néz majd ki, hogy a digitális hálózatba bekapcsolt eszközök képesek lesznek teljesen maguktól, bármiféle emberi beavatkozás nélkül célpontokat megsemmisíteni. Bármilyeneket. És ezzel az egy szóval ki is zárhatunk mindenféle humanitárius megfontolással kapcsolatos reményeket.

Előfordulnak majd persze balesetek is, olyanok, amelyekhez képest a régi szép idők baráti tüzei csupán elfajult ötórai teának tűnnek majd, és az is csak apró karcolás, amikor egy elszabadult önjáró agyrém letarolja a kismamákat a zebrán. Elvégre járulékos veszteség is van a világon, vagy mi. Aztán meg eljön a pillanat, amikor az immár tökéletesen önjáró és állati intelligens harcos megfordul és direkt pofán lövi először a porszívót, majd a gazdáját.

A fejlődés és a haladás ezen korai szakaszában a második hír viszont arról szól, hogy a CNN televízió ukrán hírszerzési forrásokra hivatkozva közölte, hogy egy oroszok által használt, lelőtt iráni drónban amerikai és más, különböző vállalatoktól származó alkatrészekre bukkantak. Pontosabban kiderült, hogy ötvenkét eszköz közül negyvenet amerikai cégek gyártottak, a többin többek között kanadai, svájci és kínai cégek osztoztak. Igazán szép példája ez a globális gazdaság példás együttműködésének, csakhogy Iránnal szemben rendkívül szigorú exporttilalom van érvényben.

Kíváncsian várom, hogy lesz-e ebből Irán-gate 2, kontrák és rekontrák, vagy Nicaragua a nicaraguaiaké, vagy megy tovább minden szépen csendben. És még nem is ez a legszebb az egészben. Hanem inkább az, hogy az érintett cégek állítólag nem tudják nyomon követni, hogy hová kerülnek a termékeik. Lenne egy javaslatom. Hívják fel a porszívós csávókat!