Egy település fejlesztése nem házmestermunka!

A másik fontos missziónk, hogy a polgármesterkedés – és tudom, hogy sok baloldali gondolkodású településvezető is így vallja – nemcsak település- és községfejlesztés, hanem a helyi közösség építése is. Energiáim egy jelentős részét nemcsak a támogatások, a források megszervezése, hanem a közösség megerősítése is leköti.