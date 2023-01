Hazudik a Wall Street Journal cikke

A The Wall Street Journal minapi cikke Jeremy Corbyn brit baloldali antiszemita politikushoz és Szaddám Husszeinhez hasonlította Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét, mint „a zsidó hatalom ellenzőit”.

Holokauszttúlélőként ez az aljas rágalom engem mélyen felháborít. Nem tudom, hányszor kell még mondanom, hogy a nagy nyugati lapok szerkesztői is meghallják, de mondjanak már Európában és akár más kontinensen olyan országot Izraelen kívül, ahol a zsidók olyan biztonságban élhetnek, mint Magyarországon! A magyar zsidóság mind vallási, mind kulturális életének reneszánszát éli. Ezt az örvendetes tényt a hazai zsidó szervezetek felelős vezetői is megerősíthetik. Érdekes, de őket vagy akár engem soha nem kérdeznek meg a félrevezető cikkeket közlő lapok. Miért nem? Magyarország és Izrael között soha nem volt ennyire baráti a kapcsolat, mint a jelenlegi polgári kormány regnálása alatt.

Olyan miniszterelnököt antiszemitának emlegetni, aki jóbaráti viszonyt ápol Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, közönséges rágalom. Magyarországon nem támadnak fegyveres terroristák zsidó közösségekre, zsinagógáinkat nem őrzik állig felfegyverzett kommandósok, mert nem kell, mert itthon béke és nyugalom van. Budapesten nem kell félni attól, hogy nem mehetünk kipában végig az utcákon, mert ránk támadnak, inzultálnak, mint Németországban, ünnepeinket akár közterületen is megtarthatjuk. Magyarországról nem menekülnek a zsidók, ellentétben egyes nyugati országokkal. (A gyászos francia tendenciákra utalok.) A zsidó fiatalok az óvodától az egyetemig zsidó oktatási intézményekben nevelkedhetnek és tanulhatnak, zsidó kórházban és zsidó szeretetotthonokban ápolják a betegeket és az időseket. Ezek az intézmények nyitva állnak nem zsidó polgárok előtt is.

Magyarország kormánya egyetemesen segíti a Kárpát-medence zsidóságát, ennek bizonyossága, hogy határokon innen és túl is újjáépülhettek zsinagógák és más fontos, a zsidó kultúrát és hitéletet szolgáló létesítmények. Ha csak a közelmúltba tekintünk vissza, eredeti állapotában pompázik Budapesten a Rumbach Sebestyén utcai nagyzsinagóga, a debreceni ortodox zsinagóga, a nagyváradi és a szabadkai óriási zsinagógák felújított épületei is.

Ezért is kell határozottan visszautasítani a The Wall Street Journal újságírójának antiszemita hazugságait és abszurd képzelgéseit Orbán Viktor miniszterelnökről. Mert hazudozik és rágalmaz. Ugyanígy tiltakoztam a Sargentini-jelentés ellen, de a tusványosi beszédet félremagyarázó hazai és külhoni vészjósló héják esetében is.

A szerző a Váci Zsidó Hitközség elnöke

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)