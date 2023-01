Újévi kiútkeresés fogadalmakkal

A karácsonyi ünnepek alatt ezúttal Budán volt a bázis, ahonnan csillagtúraszerűen sikerült több ismerőst, barátot meglátogatni és a város ünnepi arculatát is megtekinteni. És persze a finom ételek, italok és sütemények fogyasztása közben megnézni a karácsonyi műsorokat, filmeket, sorozatokat. Jómagam a CNN, a BBC és a Euronews híreit is követtem. Nagy csalódás, hogy az említett három balliberális propagandacsatorna túlnyomórészt az afgán nők helyzetéről és Zelenszkij washingtoni látogatásáról számolt be.

Ezen túlmenően a két évvel ezelőtt, a Capitolium január 6-i ostromának „felelőseit” (lényegében Trumpot) szeretnék vád alá helyezni immár századik alkalommal, mindenfajta kézzelfogható bizonyíték nélkül.

Hogy miért vagyok rákényszerülve, hogy ezeket a csatornákat nézzem? Erről a szolgáltatót kellene megkérdezni. Elsősorban azért, mert nem adnak teret szinte semmilyen nemzetközi (amerikai) jobboldali hírcsatornának, így a Fox Newsnak és a Newsmaxnek sem, ami maga a kontraszelekció és a cenzúra.

Mivel a szuverén, igazságkereső gondolkodóktól általában tart a kompromisszumokhoz szokott közélet, így az önálló véleményű ember többnyire egyedül marad még az ünnepekkor is. Az ellenzék szinte retteg az ilyen emberektől, családon belül is támadják és kirekesztik. A kormánypártiak pedig nem fogják fő műsoridőben foglalkoztatni őket, mert még ők is óvakodnak a szuverén elemzőktől. Azért is tartanak a különutas véleményvezérektől, mert a független konzervatív társadalomkritikus például kimondja, hogy Amerikában sajnos elvétve léteznek jobboldali magyar–amerikai szervezetek.

Mára kirajzolódik, hogy a világon jelenleg négy alapvető erőcentrum vetélkedik egymással. A legagresszívebb ezek közül a szekuláris globalista irányzat, amelyet a nyugati nagyhatalmak pénzügyi centrumaiból irányítanak. A második ilyen erőközpont a muszlim világ, amely forrong, és időnként terrorista akciókkal fejezi ki elégedetlenségét a Nyugat szekuláris és degenerált eszméi ellen. A harmadik a keresztény világ, amely lényegében Európa keleti felén erős még, valamint Oroszországban, de Dél-Amerikában és Közép-Amerikában is jelen van. A negyedik pedig a különböző ázsiai kultúrák egyelőre még nem egységes, de már önálló elképzelésekkel bíró irányvonala.

Első fogadalmunk tehát Amerikában élő patrióta barátainkkal, hogy minél előbb létrehozzunk egy hazafias gondolkodású konzervatív szervezetet az Egyesült Államokban, amely próbálkozás egyébként már bejegyzés alatt áll, de egyelőre nem kívánok nyilatkozni róla.

Reméljük, a magyar kormány diaszpóra- és nemzetpolitikával foglalkozó intézményei minél előbb támogatni fogják ezt az új szervezetet.

Második fogadalmunk, hogy nem hátrálunk meg a harsány, erőszakos és kíméletlenül nyomuló balliberális erők elől. Sőt egyre nagyobb nyomást kell gyakorolni rájuk, hogy ideológiai erőfeszítéseik minél előbb a kukában landoljanak. Ehhez meg kell győzni nemcsak a hazai, de a nyugat-európai és az amerikai közvéleményt is.

Harmadik fogadalmunk, hogy lényeglátónak kell lenni és okos stratégiát kell alkalmazni a világot leigázni igyekvő globalista erőkkel szemben. Épp ezért érdemes szövetségeseket keresni a nemzetközi porondon, akikkel együttműködve gyengíteni tudjuk az említett szekuláris liberális erőket. Ezek az irányító központok jelenleg hergelik, sőt bevetik a muszlimokat az illegális migráció útján a keresztény európai civilizáció meggyengítése érdekében. Látni kell azonban, hogy ez csak egy taktikai elem, és a szekuláris Nyugat valójában egyáltalán nem törődik a muszlim közösségek modern kori kihívásaival. Időszerű tehát az elkövetkező évek során a muszlim világot jobban megérteni, hitüket, kultúrájukat elfogadni és együttműködési lehetőségeket kialakítani velük. Meg kell végre értenünk, hogy nem ők az igazi ellenség.

Negyedik fogadalomként leszögezhetjük, hogy a patrióta konzervatív erőknek teljes és kompromisszummentes összefogásra van szükségük.

Végzetes hiba bárkit az út szélén hagyni. A tortából mindenkinek jár egy szelet, aki hajlandó a keresztény-konzervatív kormányokkal együttműködni egy széles körű jobboldali összefogás mentén. A bennfentes elitekre épülő politizálás hiba, ami egy nemkívánatos politikai fordulatot idézhet elő, és erkölcsileg is romboló hatású. Azért is megengedhetetlen a bennfentesség építése, mert bárki, aki tudásával és szorgalmával képes segíteni és vállalja is a globalista liberális hegemónia elleni harcot, alanyi jogon megérdemli, hogy a konzervatív patrióta kormányzat kompenzálja erőfeszítéseit.

Mindezek nemes célkitűzések. A háttérhatalom és az amerikai vezetésű NATO által szított háború azonban beárnyékolja mindezt. A szekuláris globalista erők pontosan tudják, hogy az ukránok és az oroszok egymásnak ugrasztásával most jelentős lépést tudnak tenni világhatalmuk megszilárdítása érdekében. Hiszen ha az oroszokat sikerül legyőzniük vagy végzetesen meggyengíteniük, akkor a maradék szuverén, patrióta vezetésű nemzeti erők már nem lesznek képesek érdemi ellenállást tanúsítani. Békéről tehát hallani se akarnak.

Így a jelenleg zajló háború vélhetően elhúzódik és kiszélesedik, s a végén az fog győzni, aki tovább bírja pénzzel és fegyverekkel, valamint képes a közvéleményt a maga oldalára állítani.

És itt ismét hangsúlyozni kell, hogy Euró­pa nyugati felén, illetve Amerikában szinte alig létezik jobboldali média. Ennek köszönhető, hogy Nyugat-Európa és az Egyesült Államok megvezetett állampolgárai javarészt támogatják a Zelenszkij által kiépített politikai közösséget, hiszen az amerikai balliberális média ügyesen felépítette az ukrán elnököt mint egy népével együtt sokat szenvedett, ártatlan celebet, az „év emberét”, aki vétlenül sodródott bele ebbe a konfliktusba.