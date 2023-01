Minimális gazdasági növekedéssel is számolhatunk az idén

A pozitív vállalati beruházási és ipari folyamatok mellett ugyancsak jó hír, hogy hiába lassul a felvevőpiacaink növekedése a mostani energiaársokk idején, a magyarországi kivitel gyorsabban nő, ezért külpiaci részesedésünk még ilyen körülmények között is bővülhet, ami a hosszú távú növekedés szempontjából kulcsfontosságú.

A növekedési képességünk fenntartása mellett az év másik nagy kihívása az infláció leküzdése lesz. Bár sokan okolják a kormányt és a jegybankot, hogy „nem töri le az árakat”, minden attól függ, hogy a kereslet és a nemzetközi árak hogyan alakulnak a gáz-, az áram- és az olajpiacon.

A piaci folyamatokon kívül rengeteg felfelé mutató tényező van, mint a rezsicsökkentés módosítása, üzemanyagár-sapka eltörlése vagy az élelmiszerárstop későbbi kivezetése – ezek a dinamikát is feljebb húzzák. Ami pedig az oly sokszor emlegetett európai uniós forrásokat illeti, a jelek szerint abba az irányban haladunk, hogy meg is kapjuk azokat.

Már csak a folyó fizetési mérleg (ez fejezi ki a külfölddel fennálló tartozást is) szempontjából sem mindegy, hogy beérkeznek-e az EU-s támogatások, nem beszélve a forint árfolyamára gyakorolt hatásáról.

Ha az optimális állapotot vesszük alapul, a forint a következő hónapokban tovább erősödhet. Olyannyira, hogy nem zárható ki, hogy a nyáron már 380 körüli euróárfolyammal lehet találkozni a bankközi devizapiacon. Mindent összefoglalva: alapvetően nem 2023 lesz a magyar gazdaság legkönnyebb éve, de talán nem is a legnehezebb. Non plus ultraként pedig minimális gazdasági növekedéssel is számolhatunk.

A szerző a Figyelő főszerkesztő-helyettese

