A magyar családpolitika igazi konzervatív sikertörténet

A hazai családpolitikának nemcsak nyugaton van egyre több barátja, hanem a Távol-Keleten is. Jay Aeba, a Japán Konzervatív Unió elnöke, a CPAC japán főszervezője is méltatta a magyar családpolitikát, többek között az szja-mentességet, amit a négy vagy annál több gyermekes és a 30 év alatti édesanyáknak biztosít a nemzeti kormány. A japán politikus szerint követendő példa annak deklarálása – ahogy a magyar alaptörvény rögzíti –, hogy az anya nő, az apa férfi. Dél-Koreából is érdeklődnek a magyar családpolitikai megoldások iránt, hiszen a sok más szempontból jó példaként emlegetett távol-keleti országban jelenleg a legalacsonyabb a világon a termékenységi ráta.

Arra külön is büszkék lehetünk, hogy több ország már átvette vagy szeretné átvenni a magyar családpolitika egyes elemeit, például a lengyel és a lett kormány sikerrel alkalmazza a mi adókedvezményeinket vagy az otthonteremtési programunk részeit, és számos országban fontolgatják, hogy bevezetnek hasonlókat.

Széles körű nemzetközi figyelmet kapunk tehát a munkaalapú és alapvetően konzervatív értékrendű családpolitikánk szemmel látható sikereinek köszönhetően.

Az elmúlt évtized demográfiai mutatói alapján egyértelmű, hogy a Magyarország választotta út – amely nem a migrációval, hanem családpolitikával szeretne enyhíteni a demográfiai problémákon – lehet eredményes. A többi európai országhoz képest hazánkban a házasságkötés és a gyermekvállalási kedv növekedése terén jelentős volt a növekedés, és annak ellenére, hogy 2022-ben nálunk is volt visszaesés, korántsem akkora mértékű, mint sok más országban.