A Balaton a mi Valami Amerikánk

Ha nem is olyan szélsőségesen, mint Amerika esetében, de a Balatonról is elmondható minden és mindennek az ellenkezője is. Van bárki számára elérhető szabad strand (több mint ötven); és van felső kategóriás fizetős strand is. Megtalálható a hagyományos és elérhető áron dolgozó strandbüfés és a méregdrága luxusétterem. Bőséges a kettő közötti átmenet.