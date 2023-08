Karácsony üldözi az autósokat

A szereplők között minden esetben találunk néhány homoszexuális, biszexuális vagy leszbikus karaktert, de az elmúlt időben a magukat nőnek képzelő férfiak, illetve önmagukat férfinak képzelő nők is megjelentek. A karakterek minden esetben végtelenül kedvesek, viccesek és szimpatikusak. Könnyed eleganciával kezelik az élet által eléjük gördített akadályokat, minden problémát megoldanak, és ha szerepelnek is amolyan konzervatív figurák is egy-egy alkotásban, mind­össze annyi a forgatókönyvírók által rájuk osztott feladatuk, hogy komoly jellemfejlődésen menve keresztül rájöjjenek, hogy eddig rosszul gondolkodtak a világról, előítéletesek, gonoszak voltak, persze csak addig, amíg meg nem ismerték az aktuális humoros, okos, és kedves LMBTQ-karaktert, végül hamut szórva a fejükre megváltozzanak, és megtagadják régi önmagukat.

Hollywood mindenféle gátlás nélkül képes belecsempészni a saját libsi propagandáját mindenbe. Mi több, esetünkben a csempészet szó nem is helytálló, hiszen egyre nyíltabban történik az úgynevezett érzékenyítés.

Agymosás zajlik, ráadásul brutális mennyiségben. Gátlástalanul. Profi szakemberek, profi stábbal, iszonyatos mennyiségű pénzből készítik a balos, liberális értékrendet hirdető filmeket, sorozatokat. Sokszor kimondottan gyerekeknek.

A rendszer pedig működik, az elmúlt néhány évben megtöbbszöröződött a magukat valamilyen LMBTQ-személynek gondoló fiatalok száma.

Ne legyenek illúzióink, a politikai preferenciák tekintetében is ugyanilyen vagy hasonló eredmények születnének. Nem véletlen tehát, hogy egyre több helyen igyekeznek Nyugat-Európában bevezetni a köztudatba, hogy 18 év alattiak is szavazhassanak. Ugyan cigarettát, alkoholt nem vásárolhatnak, nem játszhatnak szerencsejátékokat, nem mehetnek be különböző szórakozóhelyekre, sokszor még szállodák wellnessrészlegeibe sem, számos országban jogosítványt sem szerezhetnek, amíg be nem töltötték a tizennyolcadik életévüket, ugyanakkor mégis voksolhassanak az országgyűlési választásokon.

Fura lenne? Persze. De a liberálisokat ezek a kis apró anomáliák, logikátlanságok nem különösebben szokták összezavarni.

Ahogyan

Karácsony Gergely sem jött zavarba attól a kicsiny ellentmondástól, hogy olyan fiatalok véleményét is kikérte a Lánchídon való autózásról, akik még évekig nem vezethetnek személygépkocsit.

A lakógyűlés ezzel együtt óriási kudarc volt, nagyjából 130 ezer ember vett részt rajta. Akik között ugye ott vannak a fiatalkorúak is.

A frissen felújított és óriási csinnadrattával átadott hídon tehát mostantól nem közlekedhetnek autók. Illetve mégis. Hiszen buszok, illetve taxik nyugodtan átmehetnek rajta. Tehát nem arról van szó, hogy felvilágosult, felelősen gondolkodó, a zöldügyekre roppant érzékeny liberális budapesti gyalogosok és kerékpárosok kaptak egy hidat, hiszen ugyanúgy a Lánchíd két szélén, két keskeny sávban közlekedhetnek, mint másfél évvel ezelőtt, ráadásul a közepén haladó taxik és a buszok miatt ugyanakkora a zajterhelés is, mint a felújítás előtt volt.