A Soros-klán igazi EU-tagként viselkedik

Hát hogy is várhatnánk el, hogy az uniós helyreállítási alapból és a kohéziós, vagyis felzárkóztatási pénzekből minket és a lengyeleket az ígéreteiknek és a jogállami normáknak megfelelően kifizessenek, amikor az epekedve várt amerikai orien­táció kiszolgálásáról, azaz a baloldali hegemónia helyreállításáról van szó? Ki merné azt állítani, hogy Soros Gyuri bácsinál és kapcsolt részeinél, NGO-inál nincs jobb helyen a pénz? Hisz tisztáztuk már, hogy ők az igazi uniós tagok, civilségükhöz kétség sem férhet, tehát az általuk finanszírozott magyarországi balfékpártok is több jogot formálhatnak szerintük az EU-tagságra, mint a magyar nemzet.



Már csak az vár megválaszolásra, hogy milyen esetben kaphatná meg mégis Magyarország a jogosan járó pénzeket? Ha elnézzük, ki mindenkit támogatnak az illegális bevándorlóktól kezdve unión kívüli országokig, nekünk is Európán kívülről kellene kopogtatnunk.

Vagy talán elég lenne megvárni, amíg pótolják Nyugat-Európában azt a számukra kínzó hiányosságot, hogy ott sosem volt proletárdiktatúra. Tekintve, hogy mifelénk már lefutott ez az önpusztító projekt, ismerve a történelmi törvényszerűségeket, csak meg kellene várnunk, míg nyugaton is kitombolja magát a normalitásüldözés. Ha pedig Közép-Európa után egy idő múlva nyugaton is leszámolnak a kommunista diktatúra illúziójával, ismét érdemes lesz EU-tagnak lenni. Még az is lehet, hogy ők fognak majd rászorulni helyreállítási pénzekre – és a segítségünkre.

Borítókép: Soros György (Fotó: Europress/AFP/Fabrice Coffrini)