A „narancsszínű Hamász” és az eltorzított valóság

És igaza van akkor is, amikor felemeli a hangját a muszlim terrorizmus ellen, amelynek európai erősödése szorosan összefügg az illegális migrációval. Vagyis van itt egy magyar kormány, amely a Fidesz–KDNP tagjaiból áll – nemzetközi jogászunk szerint a „narancsszínű Hamász” −, s vele szemben a makulátlan, példaértékű unió. Előbbi lenne tehát a terrorista, utóbbi pedig az, aki a terrorcselekményeket megtorolja. A terrorcselekmények ez esetben az iszlám terrorizmus visszaszorítását jelentik (ezt támogatják a magyarok), amit viszont jogosan torolnak meg azok, akik a gyakorlatban elősegítik a terrorizmust.

Ez az abszurditásba hajló gondolkodás még a zsidóság elemi érdekeit is semmibe veszi, hiszen Nyugat-Európa számos országából éppen az erősödő radikális antiszemitizmus miatt távozik a zsidó lakosság egyre növekvő hányada.

A Lattmann-féle torz teória által félresöpört szempont az is, hogy Magyarországon a keresztény-nemzeti kormányzás időszakában lépett életbe az antiszemitizmussal kapcsolatos zéró tolerancia törvényesítése. Európában hazánk az a kivételes hely, ahol a zsidó közösségek háborítatlanul, békében élhetnek, s ahol a kormányzat jó kapcsolatok ápolására törekszik Izraellel.

Nemzetközi jogászunk tehát rendesen kiforgatta és eltorzította a tényeket annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az ő abszurd hasonlatának, amelyet pedig egyeztethetett volna józan értékítélettel rendelkező ismerőseivel annak érdekében, hogy elkerülje a jogos kritikát.

Izraeli barátaink nemegyszer tapasztalták, hogy Soros György, a nemzetközi multimilliárdos spekuláns – igen, ő is nemzetközi – nem Izrael államot, hanem a palesztinokat támogatta. Az a Soros György, aki élesen szemben áll a jelenlegi magyar kormánnyal és személy szerint Orbán Viktor miniszterelnökkel is. Már ebből az egyszerű tényből is levonható egy fontos tanulság. Amennyiben ugyanis Soros úr minket tartana Euró­pa palesztinjainak, akkor bennünket támogatna, s nem az unió jelenlegi vezetőit, akik vörös szőnyeget gördítenek a lába elé és a tenyeréből esznek.

Volna tehát igazítani való az említett torz teórián. Nemcsak azért, mert sántít, hanem azért is, mert ízléstelen.

A szerző író, újságíró

