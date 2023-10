Liberális laptárs Hamász-tüntetésért kiált

Kormányfői akarat, önkény, oszlatás! – éppenhogy a diktatúra szó nem szerepel az URL-jében a HVG mai cikkének, amelynek címe: „Több évtizedes normát rúgott fel Orbán a palesztinbarát tüntetés betiltásával”.

Pedig mennyire kapóra jönne egyeseknek – akik a zavarosban halásznak – egy ilyen kis hamászos tünti, palesztin kendővel, miegymással, hátha rosszul reagál a hatalom, és bibis lesz valakinek a kisujja, aki ezt nem érdemelte volna meg, és a TASZ, meg a Human Rights Watch, meg az összes jogvédő le nem szállna a lóról, miszerint expressis verbis benne van Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában: Ibrahim Tasziló, aki „rendőri erőszak áldozata lett”, ezt nem érdemelte meg. És akkor lehetne pintérsándorozni, hogy hol és merre van itt a jogállam, meg ki ül itt – már 13 éve – a székecskénken. Meg bejátszani a „rendőri erőszak” képeit, mintegy összemosva majd 2006 őszével!

Be szép is lenne!

Demokratikus társadalomban a véleménynyilvánítás és a szabad gyülekezés joga megilleti az állampolgárt. Most viszont lehet, hogy nem normális időket élünk

– írtuk két hete, amikor Nyugaton megkezdődtek a Hamász-párti tüntetések.

Amikor 2001. szeptember 11-én iszlamista terroristák megtámadták az Egyesült Államokat, aznap nem annak jött el az ideje, hogy hitvitát nyissunk arról, milyen sérelmeik vannak amúgy a muszlimoknak és az araboknak a világban.

Amikor 2023. október 7-én palesztin terroristák megtámadják, megölik vagy elrabolják egy náluk sokkal szélesebb körben elismert ENSZ-tagállam civiljeit, akkor nem annak az ideje van itt, hogy vitát nyissunk, mint egy párkapcsolati tanácsadáson, vajon melyik fél milyen sérelmeket halmozott fel a másikkal szemben az elmúlt évtizedekben. Ezt szúrta el a minap az ENSZ-főtitkár is.

Legfőképpen pedig csak a vak nem látja a nyugati példák, így a New York-i alapján, ahol horogkereszttel demonstráltak, vagy a sydney-it alapul véve, ahol pedig újra a gázba küldték volna a zsidókat, hogy ma egy palesztinpárti tüntetés betiltása – amit egyébként a HVG főszerkesztőjének imádott demokráciája, Németország számos tartományában is megléptek – a közrend megóvásának fontos eszköze, nemcsak a zsidók, hanem a népesség egésze érdekében is.

Ha valaki a paragrafusdemokráciát sírja vissza, olvasson bele Weimar történelmébe, de egészen 1933 januárjáig. Siratja szegény HVG-szakíró 1990-t, de ezzel alighanem akkora tömeghez csatlakozik, hogy lötyögve elférnének a Katica presszó kistermében, mert hiszen a világpolitikában 1990 óta lefolyt azért egy és más a Dunán, a Drinán és más folyókon, meg a terroristák kezén is.

