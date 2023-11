Inspiráció Amerikának

A közelmúltban Budapesten tettem látogatást, ahol felszólaltam az Alapjogokért Központ által szervezett International Pro-Is­rael Summiton. Budapesti tartózkodásom alatt mély benyomást tett rám mindaz, amit Magyarország kormánya és a magyar emberek a józan ész védelmében tesznek. Megfogalmazódott bennem, hogy bárcsak a saját kormányom is ugyanígy cselekedne! Kezdve az Izrael melletti kiállástól a zsidó–keresztény értékek védelmén át az illegális bevándorlással szembeni zéró tolerancia politikájáig.

Mialatt mindannyian az Izraelből érkező szörnyű felvételeket és videókat néztük, láthattuk azt is, hogy szerte a világban – a Közel-Keleten, néhány európai országban és hazámban, az Amerikai Egyesült Államokban is – Hamász-párti tüntetések zajlottak. Amerikai emberek vonultak az utcára olyan rigmusokat skandálni, mint „Hamász, fejezd be a munkát!”, Ausztráliában pedig a tüntetők azt kiabálták, hogy „Gázosítsátok el a zsidókat!”.

Bármennyire is fájdalmas volt a Budapesten töltött időm az Izraelben kibontakozó tragédia miatt, mélyen megérintett a magyar emberek által az Izrael állam, az izraeli nép és a világ zsidó közösségei iránt tanúsított őszinte támogatás és megingathatatlan szeretet elsöprő mértéke. A támogatásnak ez a szintje 2023-ban sajnos nem érzékelhető sem az Egyesült Államokban, sem jó néhány európai országban.

Miközben azt figyeltem, hogy amerikaiak és külföldi állampolgárok az Egyesült Államok utcáin a Hamász mellett állnak ki, Budapesten egyetlen ilyen jellegű tüntetést sem láttam. Sőt éppen az ellenkezője történt: Izrael-párti rendezvények zajlottak szerte a városban, és a híres Lánchidat is kék-fehér színben világították ki az Izraellel vállalt szolidaritás jegyében.

Látogatásom során az a megtiszteltetés ért, hogy Magyarország honvédelmi miniszterétől a korábbi igazságügyi miniszter asszonyon át Magyarország Egyesült Államokba delegált nagykövetéig számos befolyásos magyar politikussal találkozhattam. Akárkivel beszéltem, mindenkitől azt hallottam, hogy mindig is kiálltak Izrael mellett, és Magyarország akkor is szilárdan az izraeli kormány és az ország népe mellett fog állni, ha a világ elkezdi megvonni a támogatását Izraeltől.

Bárcsak találkozhattam volna Orbán Viktor miniszterelnökkel is! Azonban erre sajnos nem volt módom. Következő magyarországi utam során talán lesz szerencsém találkozni vele is. Orbán Viktor miniszterelnök szavakkal és tettekkel egyaránt bizonyította, hogy mindig is Izrael állam és Benjamin Netanjahu kormányfő szoros szövetségese volt. Ez teljes mértékben megmutatkozott abban, ahogyan Orbán Viktor miniszterelnök a világ vezetői közül október 7-én az elsők között állt ki Izrael mellett: „Határozottan elítéljük az Izrael elleni brutális támadást és egyértelműen kiállunk Izrael önvédelemhez való joga mellett. Szeretném kifejezni együttérzésemet és részvétemet Netanjahu miniszterelnök úrnak. Gondolatainkban és imáinkban Izrael népével vagyunk ezekben a sötét órákban.”

E szavakat október 25-én kézzelfogható tettek követték azáltal, hogy a magyar országgyűlés elfogadta a Hamász által Izrael állam ellen végrehajtott terrortámadásokat határozottan elítélő politikai nyilatkozatot. A határozat kimondja, hogy „a terrorizmus áldozatainak joguk van megvédeni magukat, és megtenni az ahhoz szükséges lépéseket, hogy a támadás ne ismétlődhessen meg. Magyarország elismeri Izrael jogát az önvédelemre”, valamint rögzíti, hogy a világnak a jövőben az Ábrahám-megállapodások sikerére kell építenie.

A magyar országgyűlés mindemellett világosan megállapította, hogy a terroristák és a Hamász támogatói már Európában vannak: „Az Országgyűlés felhívja a figyelmet arra, hogy az Európába ellenőrzés nélkül, nagy számban beengedett tömegek, akik között ott vannak a terror hívei, a Hamász és más terrorszervezetek megbízottjai is, közvetlen és súlyos kockázatot jelentenek az európai polgárok, illetve a kontinens biztonságára. Ez a felelőtlen és elhibázott migrációs politika egyenes következménye.”

Amint azt írásomban már említettem, az Amerika-szerte zajló Hamász-párti tüntetések látványa fájdalommal töltött el. Ugyanakkor felüdüléssel ért fel Budapesten lenni, amikor ezek az események történtek, hiszen egyetlen magyar állampolgár sem vonult fel a Ha­mászt támogatni. Meglátásom szerint két okból kifolyólag nem vonultak Hamász-pártiak Budapest utcáin: 1. Magyarország az elsők között adott ki nyilatkozatot, amelyben elítélte a Hamászt és kiállt Izrael mellett. 2. Magyarország világossá tette, hogy az országban nincs helye az antiszemitizmusnak, és egyúttal bárki, aki ilyen akciókat követ el, felelősségre vonható. Magyarországon zéró tolerancia van érvényben a Ha­mász támogatásával szemben, és az egész ország közhangulatát meghatározzák a politikai vezetők Orbán Viktorhoz hasonlóan határozott állásfoglalásai.

Miközben a magyar parlament meghozta ezt az egyértelműen fogalmazó határozatot, Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén is hasonlóan fogalmazott: „Nincs mentség az ilyen barbárságra […] Izraelnek joga van az önvédelemhez, de a helyzet eszkalálódását meg kell akadályozni. Izraelt terrortámadás érte […] ami most folyik, az a terrorizmus elleni harc, és az egész világ érdeke, hogy ez sikerrel járjon.”

Hasonlóan ahhoz, ahogyan a magyar Országgyűlés az Európa-szerte zajló Hamász-párti tüntetésekkel foglalkozott, az ország külügyminisztere hátborzongatónak nevezte a terrorszervezeteket támogató és a terrorcselekményeket ünneplő tüntetéseket Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban. A külügyminiszter aggodalmát fejezte ki az antiszemitizmus erősödése miatt, amelynek gyökere szerinte a tömeges bevándorlásban keresendő és amely „egyes országokban párhuzamos társadalmakat hozott létre”. Nem is tudnék jobban egyetérteni ezzel a kijelentéssel. Saját, amerikai szemszögemből nézve Magyarország egyértelmű határvonalat húzott, miszerint Izrael és a zsidó közösség mellett áll, miközben határozottan elítéli a Hamászt és más szélsőséges iszlamistákat.

Végezetül szeretném, ha a magyar emberek tudnák, hogy soha nem fogom elfelejteni azt a szeretetet és támogatást, amelyet azoktól a számomra akkor még teljesen ismeretlen emberektől láttam és éreztem, akikről tudom, hogy immár életre szóló barátok és straté­giai szövetségesek lesznek. A sötét idők képesek összehozni az embereket, mert a jó küzd a gonosz ellen – amint azt Budapesten is tapasztaltam.

Köszönöm Magyarország barátságát és támogatását! Sohasem fogom elfelejteni, ahogyan Izrael állam és a zsidó közösség sem. Az egész világ sokat tanulhat az önök vezetőitől, népétől és értékeiből. Őszintén remélem, hogy hazám és sokan mások is a világon hamarosan elkezdik követni Magyarország példáját, mielőtt túl késő lenne.

A szerző a Henry Public Relations alapító igazgatója, a Republikánus Párt volt kongresszusi képviselőjelöltje

Borítókép: A Hezbollah libanoni síita fegyveres mozgalom támogatói izraeli zászlót taposó cipővel tüntetnek a palesztinokat támogató tüntetésükön, Bejrútban 2023. október 27-én. (Fotó: MTI/EPA/Vael Hamzeh)