Kormányablakbusszal a felsőoktatásba

Az állam elsődleges feladatai közé tartozik többek között, hogy állampolgárainak (ügyeik intézésében is) segítséget nyújtson. Erre a támogatásra a közelmúltban a felsőoktatásba jelentkező diákoknak is nagy szükségük volt, ugyanis február 15-ig kellett leadniuk jelentkezésüket a Felvi.hu weboldalon elérhető e-felvételi rendszerben. Miért is van különös jelentősége ennek az aktuális segítségnyújtásnak? Az indok: a jelentkezők kizárólag ügyfélkapus azonosítást követően léphetnek be az e-felvételibe, tehát a jelentkezés benyújtásához már ügyfélkapu-regisztráció is szükséges. Ez az első lépés a sikeres felvételihez vezető úton.

Rögzítsük: a vonatkozó jogszabályok alapján a 14 éven felüliek szülői hozzájárulás nélkül is nyithatnak ügyfélkaput. De hogyan kell ügyfélkaput nyitni? Hova kell elmenni? Milyen papírok, adatok szükségesek?

Előzetesen fontos leszögezni, hogy

az elmúlt 14 esztendőben a közigazgatás alkalmazkodott az emberekhez, nem pedig fordítva. Mindenki azt szeretné, ha a számára legegyszerűbb, leggyorsabb, legrövidebb úton tudná hivatalos ügyeit intézni. Jó hírünk van: ez megoldható, ráadásul precízen, gyorsan, szakértelemmel, udvariasan, sőt akár elektronikusan, családbarát módon.

Ügyeket intézni a mai ember számtalan módon tud: személyesen a kormányablakban, mesterségesintelligencia-asszisztenssel az ügyfélszolgálati pontokon, telefonon a 1818-as számon, interneten keresztül az ügyfélkapun, vagy éppen kormányablakbuszt igénybe véve, és bizonyos helyeken akár települési ügysegéd közreműködésével. A digitális állampolgárság bevezetése már csak hab a tortán. A képernyők előtt felnövő generációk pedig ebbe az irányba tartanak, sőt, beleszületnek a digitalizációba.

Jelenleg azonban a személyes ügyintézés mutat kiugró számokat, hiszen a kormányablakok szolgáltatásait 2011 óta nálunk, Pest vármegyében már több mint tízmillióan vették igénybe. Ennek tudatában jött az ötlet, hogy

a felvételi időszakban biztosítsunk a tanulók részére soron kívüli lehetőséget ügyfélkapu létesítésére. A széles palettáról kiválasztottuk a fiatalok számára a legalkalmasabb, egyben a leginkább ügyfélbarát opciót: ez pedig a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat, vagyis a mobil kormányablakbusz!

(A buszokban szinte minden olyan szolgáltatás elérhető, amely egy hagyományos kormányablakban is megtalálható.)