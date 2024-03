Képességközpontok segíthetik a vállalkozásokat 

A korszerű, high-tech akkumulátorok iránti kereslet a következő tíz évben ötszöröse, mások szerint akár nyolcszorosa is lehet a jelenleginek. Bármelyik forgatókönyv is következik be, a hazai beszállítók számára kulcsfontosságú most, és nem később bekapcsolódni a piaci helyfoglalásba.