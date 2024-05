Szívósan szuggerált visszaléptetés

Feltűnően vért izzadva mindent bevetnek a baloldalon, hogy elbizonytalanítsák a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltjének potenciális szavazóit, ami egyáltalán nem rossz jel Szentkirályi Alexandra esélyeit illetően. Illusztrálja, hogy nagyon veszélyesnek tartják a kincstári balos sajtóban soha egyetlen kritikai szóval, mégoly enyhe bírálattal sem illetett jelenlegi városvezető személyi kultuszára nézve.

Nem világos, hogy ha a baloldali közvélemény-kutató cégek szerint annyira biztosan vezet Karácsony Gergely jelenlegi gyurcsányista főpolgármester, mi szükség van arra, hogy nyilvánvaló fake newsokat terjesszenek szívós kitartással és nem csekély alattomos rosszindulattal Szentkirályi általuk prognosztizált visszalépéséről az LMP-s rivális, Vitézy Dávid javára?

Abszolút nem zavarja őket, hogy ennek semmi értelme nem lenne, hisz a liberálbalos felmérések szerint is kisebb támogatottságú kandidálóról van szó. Akkor minek lépne vissza a javára a kormánypárti aspiráns? Megmagyarázhatatlan az is, miért nem örül a regnáló párbeszédes városparancsnok, hogy két kihívója is van, hiszen így elvben megoszlanak az őt leváltani akarók szavazatai.

Csak Karácsony volt képes olyan ostoba lépésre évekkel ezelőtt, hogy az ellenzéki előválasztáson általa megelőzött Márki-Zay Péter javára visszalépett a miniszterelnök-jelöltségért vívott versenyben. Miért utánozná ebben bárki, akinek egy csöpp esze van?

Sajnos egy értelme mégis van a monoton kitartással sulykolt álhírnek és a ballib közvélemény-kutatók lefelé srófolt, manipulált adatainak: hogy bizonytalanság lengje körül Szentkirályi Alexandra jelöltségét. Úgy okoskodnak, hogy akik konformisták, és azokra adják a voksukat szívesen, akiket a többség, az úgynevezett mainstream preferál, azokat ilyen praktikákkal könnyebben el lehet tántorítani egy esélytelenebbnek beállított politikus mellől. Az alapvetően a kormánypártokkal szimpatizáló, ám nem feltétlenül következetes és elkötelezett választók is ilyen hamis hírekkel befolyásolhatók a legkönnyebben – tanácstalanodjanak el, vajon jó helyre szánják-e a szavazatukat. Érezzék azt a századik egyértelmű cáfolat után is: nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.

Jól ki van tehát fundálva ez a hitelrontási procedúra, egy baja azonban van: átlátszó, mint az ablaküveg. Ezért is volt határozott üzenetértéke, hogy

Orbán Viktor miniszterelnök videót tett közzé, amelyben arról beszélt: bukovári lesz Karácsony Gergelynek, aki öt évig nem csinált semmit, a Fidesznek viszont jó jelöltje van, Szentkirályi Alexandra, aki le fogja győzni, s így új főpolgármestere lesz Budapestnek.

Tekintettel arra, hogy a kormányfő politikai képességeit még az ellenfelei, sőt ellenségei is elismerik, ennek a Szentkirályi Alexandrára vonatkozó értékítéletnek igen komoly súlya van. Mindenki tudja, hogy a miniszterelnök prognózisai rendre beigazolódnak, ami döntő súllyal eshet latba azoknál, akik még nem jutottak dűlőre, hogy jövő vasárnap elmenjenek-e szavazni, és ha igen, kire adják a voksukat.

Meg is jött a hatása: a miniszterelnök optimista helyzetértékelése aktivizálta a baloldali véleményszuggerálókat. Más szóval mozgásba lendült a globalista befolyásolási mechanizmus. Pár óra elteltével már jelentkezett hű szövetségesként Karácsony volt munkahelye, a Medián, és – semlegesítendő Orbán Viktor videóját – sietősen közzétette legújabb kutatását, ami csodák csodájára Karácsony úgymond fölényes vezetését észleli a főpolgármesteri címért folyó versengésben. Holott még a Republikon is azt jelezte: szerintük csökkent a különbség Karácsony és Szentkirályi között.

A Me­dián viszont pontosan érzékeli a veszélyt, ami a fideszes jelölt felől fenyegeti Karácsonyt, és minden követ megmozgat, csak lépjen vissza Tarlós István volt helyettese. Legfrissebb próbálkozásként egy másik felmérést is igyekeznek a publikum torkán lenyomni, amely szerint ha Vitézy javára mégis visszalépne a Fidesz jelöltje, akár Karácsonyt is megszorongathatnák.

Erre csak azt lehet mondani, hogy aki Hann Endréék­nek hitelt ad, az csillagos ötöst érdemel hiszékenységből. A Medián az a közvélemény-manipuláló cég, amelynek soha egyetlen jövendölése nem vált valóra, még véletlenül sem. Ha eddig olyan eredmények születtek volna, amiket jósoltak a csontbaloldali közvélemény-deformáló cégek, akkor folyamatosan, a mai napig töretlenül a baloldal birtokolná mindenütt a hatalmat.

Általában is igaz:

ha bármilyen kormánypárt egy ellenzéki formáció jelöltjét támogatná, annak súlyos következménye lenne egy következő választáson. Éppen ezért ajánlgat sületlenségeket a Medián társulata. Ezekkel a mézesmadzag-felmérésekkel viszont csak egyet árulnak el: nagy gondban van a baloldal Budapesten.

Valószínűleg rájöttek arra, hogy közvélemény-kutatást nyerni sokkal könnyebb, ám választási győzelem híján fabatkát sem ér. Ahhoz pedig valamilyen teljesítményt kellene felmutatni, ami nélkül nemigen megy.