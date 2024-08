Hol vannak a nagyobb gazemberek? (3. rész)

Láttuk tehát: a brüsszeli és washingtoni gazemberek („a vadast is megette, a bort is megitta, föl se akasztják – egy brancs maguk”) hatalmas üzletet csinálnak a hadiiparuknak az oroszokkal a háború kitörése óta is. Zavartalanul, soha nem látott mértékben vásárolják továbbra is az orosz olajat, földgázt és LNG-t, legfeljebb átcímkéztetik egy harmadik országban. Veszik a titánt az oroszoktól, mint a cukrot, veszik a műtrágyát számolatlanul, az amerikaiak soha annyi dúsított uránt nem vettek még az oroszoktól, mint a háború kitörése után és óta.

Egy-egy világos pillanatukban az elemzőik bevallják – be merik vallani –, hogy az egész szankciós politika egy kudarctörténet, és az oroszok röhögnek rajta. A németek lábon lőtték magukat leválásukkal az olcsó orosz energiáról (persze valójában le sem váltak, kapaszkodnak vissza) és azzal, hogy bezárták az atomerőműveiket, szép lassan tönkreteszik a gazdaságukat. A brüsszeli gazemberek a washingtoni gazemberek utasításait követve tönkreteszik az egész európai gazdaságot és mezőgazdaságot.

A francia kommunisták összevissza beszélnek Oroszországról, Putyinról, Ukrajnáról és a háborúról, neves professzorok mondják el, hogy ezt a háborút igazából az amerikaiak provokálták ki, többek között azért, hogy gennyesre keressék magukat az egészen, miközben farizeus pofát vágva hazudoznak összevissza erkölcsről meg demokráciáról. S még azt is láthattuk, hogy ezek embertömegek életét is semmibe vették, csak azért, hogy a kínai és az orosz vakcinák helyett a sajátjukkal árasszák el a világot, ennek érdekében a legaljasabb, legundorítóbb titkosszolgálati dezinformációs propagandaháborúra is hajlandók voltak. Közben persze naponta elmondták, hogy az oroszok rettenetes propagandaháborút folytatnak minden vonalon.

Na, és ezek szóltak le most a piros telefonon Kijevbe, hogy zárják el a Magyarország és Szlovákia felé jövő orosz olajat, ma még „csak” a Lukoil olaját, holnap meg az összeset.

A nagyobb gazemberek Brüsszelben (és Washingtonban) vannak, a végrehajtó, pitiáner gazemberek meg ott ülnek Kijevben, zsebükben az amerikai útlevelekkel meg a CIA-igazolványaikkal.

Ami történt, ami történik jogtalan, törvénytelen, aljasság, vérlázító disznóság. De mi más lenne? Ezek nem adhatnak mást, csak mi lényegük, persze Lucifer eleganciája és éles elméje nélkül. Ezek ócska, csaló, hazug lókupecek csupán, kiemelkedő teljesítményt kizárólag árulásban és gátlástalan hazudozásban képesek felmutatni.

Ezért mondják bele a világba szemrebbenés nélkül, hogy „ugyanannyi olaj érkezik Ukrajnából, mint eddig”, továbbá, hogy „ez a lépés nem veszélyezteti Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát”, valamint hogy a „kieső mennyiséget lehet pótolni az Adria-vezetéken keresztül”.

Tényleg? De ha ugyanannyi az ugyanannyi, akkor mit kell pótolni? S miért is kellene nekünk a horvátok által hirtelen ötszörösére emelt tranzitdíjért (erre mondja Kohn bácsi, hogy „hű, de ügyes!”) bármit is pótolni.

És honnan is kellene pótolni? Csak nem jó kis amerikai LNG-t, szintúgy nagyjából ötször annyiért? Vagy esetleg ugyanazt az orosz urali olajat vehetnénk meg az amerikaiaktól, csak immár átcímkézve, megutaztatva, szintúgy legalább ötször annyiért? Felrémlik A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső ikonikus párbeszédeinek egyike, amelyik Rory Breaker és Nick, a görög között zajlik, imigyen:

„Nick, a görög: Ha?

Rory Breaker: Ne dadogj, görög köcsög! Hogy gondolhatták azok a ferde észjárású komisz kölykök, hogy ellopják az én cannabisomat? Majd eladják nekem? Ezt tekintsem hadüzenetnek? Vagy valami b…zi fehér vicc, amit fekák nem értenek? Mert kurvára nem röhögök, Mikulás!”

Na hát, erről lenne szó? Ne dadogj, deep state, ne dadogj Brüsszel, te meg végképp ne, Kijev! Ez valami b…zi brüsszeli meg washingtoni vicc, amit a közép-európaiak nem értenek? Mert nagyon nem röhögünk Pressman, Leyen, Weber, Zelenszkij – és hadd ne soroljam fel az összes gazembert…

Amúgy hírlik – s ez lenne a lényeg! –, hogy „az M1 információja szerint a magyar–szlovák egyeztetéseken felvetődött, hogy ha Ukrajna nem biztosítja az olajszállítást Magyarország és Szlovákia felé, akkor válaszlépésként nem zárható ki az a lehetőség, hogy korlátozzák vagy felfüggesszék az Ukrajna felé menő áramszolgáltatást” – hangzott el az M1 aktuális csatorna péntek déli Híradójában.

Az M1-nek szakértők megerősítették, hogy szlovák–magyar koordinálással elvileg ez megvalósítható. Ukrajna áramimportjának nagyjából 40 százaléka az ukrán–magyar határon megy keresztül.

Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a műsorban elmondta: ma Ukrajnának a legnagyobb energetikai problémája a villamosenergia-rendszerben van. A háború kezdete óta az ország elveszítette a saját villamosenergia-termelő kapacitásának háromnegyedét, ezért időről időre hosszan tartó, nem tervezett áramszüneteket kell tartaniuk.