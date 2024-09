Élnek, mint (Gulyás) Marci Hevesen

Emelem kalapom azon 36 978 honfitársam előtt, akik idén – páratlan éleslátással és bölcsességgel – a Partizán nevű szélsőbaloldali videócsatorna működtetésére, fölvirágoztatására ajánlották föl személyi jövedelemadójuk egy százalékát. Ily módon

Gulyás Márton agitprop felülete 416 millió forinttal gazdagodhatott. Nem mellesleg: ezzel az összeggel a tavalyi harmadik helyről az adófelajánlási lista első helyére ugrottak. Olyan, ezek szerint kevésbé fontos műintézményeket, illetve azok alapítványait utasítottak maguk mögé, mint például a második helyezett Heim Pál Gyermekkórház, amely 85 millió forinttal kapott kevesebbet.

De hát ők csupán gyermekeket gyógyítanak. Mi a fontosabb: egy új defibrillátor a kórházba vagy hogy Márton megvehesse a legújabb Nike Air Maxet? Na ugye!

Az idei adófelajánlási lajstromon lefelé haladva: Országos Mentőszolgálat, Bátor Tábor, Daganatos.hu, Bethesda Kórház, Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat, Magyar Gyermekmentő Alapítvány és így tovább. Csupa olyan brigád, akiknél a Partizán nyilvánvalóan fontosabb és nélkülözhetetlenebb melót végez. Legalábbis a 36 978 adományozó szerint, akiknek a neve legyen áldott.

Ha vetünk egy pillantást a Partizán pénzügyi helyzetére, be kell látnunk: úgy hiányzott nekik a pórnép pénze, mint Iványi Gábor szektájának egy újabb NAV-vizsgálat. Mint azt lapunk korábban megírta:

a Partizán saját tőkéje már tavaly több mint a háromszorosára, 121,7 millió forintról 397,4 millióra nőtt. Mindeközben a nyereségük a hétszeresére, 38,8 millióról 275,7 millióra.

Abból azért futja pár csodacipőre. Egyéb bevételeik is csaknem a duplájukra, 471,4 millióról 902,7 millió forintra emelkedtek. Minő meglepetés: támogatásaik mintegy kétharmada – 573 millió forint – külföldről érkezett.

Ez egy drága műfaj – mentegetőzött Gulyás Márton. – Közéleti videót csinálni olyan, hogy arra nem jön se hirdető, se szponzor. Tehát végső soron ott van a sor végén Soros György is, ezt kár eltagadni.

Mentségére szóljon, legalább nem tagadja.

Azt is megírtuk: a National Endowment for Democracy (NED) nevű amerikai szervezet a 2022-es választások előtt jelentősebb pénzügyi mankót tolt Mártonék alá. Országjáró körútjukhoz mindösszesen 98 ezer dollárt adományoztak nekik. És cserébe nyilván semmit sem kértek, semmit sem vártak el a Partizántól. A kedves olvasó is tudja, hogy ilyenek ezek az amerikai filantrópok – igazi „jó emberek”. Mellesleg a szóban forgó NED-et sokan úgy emlegetik, mint a CIA – a legfontosabb amerikai titkosszolgálat – hivatalos külföldi megtestesülését. Vagy inkább: csápját. A NED éves előirányzatot kap az Egyesült Államok költségvetéséből. Kell még valamit mondanom, Ildikó?

De nézzük tovább a jótét külföldi donorokat! A Soros György és az Európai Bizottság által pénzelt, washingtoni központú German Marshall Fund meghívásos pályázatán 15 ezer dollárt nyert a Partizán. A Founda­tion for Democracy and Pluralism pályázatán pedig kétszázezer eurót. Ismétlem, teljességgel kizárt, hogy e külföldi szervezetek bármit elvárnának Marciéktól a rakat pénzért cserébe.

Csak úgy öntik rájuk az ingyenlóvét, és mindössze azért teszik, hogy utána – Washingtonban, Palm Beachen vagy bárhol, az ötméteres fallal körülvett haciendájukban csücsülve – élvezhessék Mártonjuk pompás interjúit.

Eszük ágában sincs beleavatkozni a magyar belpolitikába, netán kormányváltást kieszközölni. Hogyisne!

Ha esetleg a 2014-es ukrajnai véres ­puccs mélyelemzésekor bárki találkozna ugyanezen adományozók nevével, az kizárólag a véletlen műve lehet. Aki pedig a fönti tényeket bármilyen módon összefüggésbe hozza azzal, hogy Gulyás Márton tavaly az Egyesült Államokban járt ösztöndíjas „továbbképzésen” (amit rossz nyelvek szerint David Press­man ellenzéki aktivista intézhetett neki), az gonosz, illetőleg szélsőjobboldali.

Különös, hogy amíg Márton Közös Ország Alapítványa pénzelte a videócsatornát, addig oda ömlött a külföldi zseton, amióta pedig van Partizán-alapítvány, azóta meg oda. A csávó amolyan dollármágnes. Tényleg lenyűgözően független.

Függetlenségét alátámasztja az is, hogy a Partizán együttműködött a Bajnai Gordon-féle DatAdattal. Azzal a csapattal, amelyben olyan korszakos figurák bukkannak föl, mint Ficsor Ádám egykori titokminiszter vagy Szigetvári Viktor. A DatAdat a hírek szerint szerepet vállalt a 2022-es választási kampányban a magyarországi baloldalhoz gurított amerikai dollárszázmilliók becsatornázásában.

Helyben vagyunk, a csatornánál. Videó- meg szennyvíz.

Amúgy ügyes gyerek a Márton. Olykor svéd tanórák segédvideóiban panaszkodik a magyarországi demokrácia végéről. Saját műsoraiban pedig baloldali közszereplőket emel föl vagy taszít vissza a kárhozat helyére. Márki-Zayt például nagyrészt ő nyírta ki, ahogyan a baloldali idol Kőszeg Feri bácsiból is ő csalta elő, mennyire együttérez a pedofilokkal. Ugyanakkor Gulyás Márton indította hódító útjára az amerikai „mélyállam” legújabb messiásprojektjét, Magyar Pétert.

És itt érkezünk vissza oda, ahonnan indultunk. Egyes honfitársaink hülyíthetőségéhez. Képesek megtolni 416 millió forinttal egy olyan videócsatornát, amelyet köztudottan a CIA egyik fedőszervezete pénzel, éspedig azzal a titkolt, ám nyilvánvaló célzattal, hogy megbuktassa a törvényesen megválasztott magyar kormányt.

Gyermekkórházak, humanitárius szervezetek helyett képesek inkább egy olyan szélsőbaloldali csatornának adni majd félmilliárd forintot, amelynek az égvilágon semmilyen pénzügyi gondja nincs. Élnek, mint (Gulyás) Marci Hevesen, éves nyereségük csaknem háromszázmillió forint.

Mit lehet erre mondani?

De önteni kell rájuk még pár száz milliót, mert ha netán megszűnik a Partizán, vége Magyarországon a demokráciának, a sajtó- és mindenféle szabadságnak. (Ja, amúgy már többször vége lett, de ez lenne a legeslegújabb vég.) Tényleg nem maradna egyetlen hiteles, független-objektív kanális sem, ahonnan baloldali honfitársaink magukba szívhatnák a független-objektív híreket. Leszámítva a Telexet, a 444-et, a HVG-t, a 24.hu-t, az RTL Klubot, az ATV-t, az Indexet, a 168 Órát, a Hírklikket, a Népszavát, a Magyar Narancsot, a Klubrádiót, a Blikket, az Alfahírt, az Ezalényeg.hu-t, a Nyugati Fényt vagy éppen a Magyar Hangot. (Néhány kimaradt, nem jutnak eszembe, pardon.) Meg a több tucat balos celebjutúbert, akiknek időnként Press­man pajtás tart eligazításokat. Szóval Partizán nélkül visszatérne hazánkban a sötét középkor.

Az egész történet ott ér össze az övcsa­tossal, hogy

aki a NER minden bizonnyal legvisszataszítóbb figuráját (feleség lehallgatása, elárulása, jachtos pózolás, luxusautós pózolás, család késsel terrorizálása, öngyilkossági színjáték, havi többmilliós sztárgázsi és kórházi VIP-ellátás kierőszakolása feleségre hivatkozva és a többi) képes messiásnak hinni, képes megkajálni, hogy ő aztán majd lebontja azt a rendszert, aminek ugyanő volt a leghitványabb láncszeme, az minden bizonnyal csont nélkül adakozik a Partizánnak is.

Annak idején a brazil szappanopera főhősének, Isaurának a fölszabadítására is rengeteg adomány összegyűlt. Mint ahogy az éppen aktuális Való világ kiszavazásai­kor tízmilliókat szoktak elégetni némely honfitársaink emelt díjas sms-ekre. Erre a „dicsőségtáblára” véshetjük most föl, hogy néhány honfitársunk föltőkésítette Gulyás Mártonékat.