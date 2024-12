Te is fiam, Hunter!

A béna kacsaként a pályája végét járó Joe Biden az elmúlt napokban kegyelmi állapotban lehetett: az amerikai elnök először két pulykának kegyelmezett meg (ez szokás is a hálaadás ünnepe előtt), most pedig a saját fiának, Hunter Bidennek. Ez utóbbi viszont nem szokás, főleg távozó elnökök részéről, még a mostanra politikailag lezüllött Amerikában sem.

Soha nem fordult még elő az amerikai politikatörténetben, hogy elnök ennyire közeli rokonának adjon büntetőjogi kegyelmet, ami persze, tegyük hozzá, alkotmányos jogában áll. Bill Clinton is szemet hunyt egy féltestvére tettei felett, ahogyan Donald Trump is mentesítette büntetése alól nászurát, Charles Kushner üzletembert — lánya, Ivanka férjének apját —, akit a megválasztott elnök most az Egyesült Államok új párizsi nagykövetének is kiszemelt.

De mind elbújhatnak ezzel Biden mögött, aki a választási kampányában megígérte: nem ad kegyelmet rákbetegségben elhunyt elsőszülöttjéhez, Beau Bidenhez képest problémás életű, tékozló fiúnak számító Hunternek, akit büntetőügyekben marasztaltak el.

Erről a Fehér Ház szóvivője az alábbi videón beszél:

Ezt a (demokrata párti kormány alatt) amerikai közpénzből kistafírozott Szabad Európa magyar adása is lelkesen híresztelte még a nyáron is:

Tiszteletben fogom tartani az esküdtszék döntését. Nem adok kegyelmet neki. Rendkívül büszke vagyok a fiamra, Hunterre, aki legyőzte a függőségét. Ő az egyik legokosabb, legtisztességesebb ember, akit ismerek

Biden most hátraarcra ragadtatta magát.

Az idei választási kampányban — amelyből a Fehér Ház demens lakója végül kényszer hatására kiszállt, hogy alelnöke, Kamala Harris léphessen a helyébe, noha, mint kiderült, eredménytelenül — a végezetül győztes Trumpot vádolták meg folyamatosan hazugsággal és az alkotmányos normák megsértésével.

Bidennek mostanra már nyilvánvalóan minden mindegy. Utána az özönvíz, adhat engedélyt Ukrajnának nagy hatótávolságú rakéták mélységi bevetésére Oroszországban, kitombolva magát Trump január 20-i hivatalba lépéséig.

Hunter Bidenről és egész klánjukról írtuk egy júniusi könyvrecenzióban:

Schreckinger a tökéletes összetartás és a soha fel nem adott ambíciók mintaképének nevezi a Biden klánt. Páratlan kitartással a tökélyre fejlesztették a mind­össze egymilliós kis államukról elnevezett „Delaware-módszert”, az urambátyámvilágot, az intézményesített, jogilag levédett korrupciót, a nepotizmust

Isten, haza — névlegesen. Biden család, egészen konkrétan.