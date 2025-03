Mit kell még eltűrni?

Ezt és ezeket nem. Szögezzük is le, mindjárt a legelején. S folytassuk Schiffer András lényegre törő és kikezdhetetlen megállapításával:

„Azt csak úgy megjegyzem: ha egy nyílt terű – és véletlenül sem műemléki jellegű – stadion­ban egy huligán – igaz, jellemzően nem felső középosztálybeli és nem parlamenti képviselő – pirotechnikát használ, akkor eltiltják a meccslátogatástól és büntetőeljárást akasztanak a nyakába.”

Hát, ez bizony így van. Igen, ha a stadionban történik ilyesmi, akkor van következménye, s természetesen a libernyákok szeretnek akkor a leghangosabban sivalkodni, a „fociultrák” elviselhetetlenségéről.

S persze ne felejtsük azt sem, hogy a másik momentumos, az agyhalott Fekete-Győr, aki kádban mossa az elektromos biciklijét, valamint aki szerint a napelemek mini atomerőművek, szóval ez a barom már jogerősen el lett ítélve, amiért ugyanilyen füstgyertyákat dobált a rendőrökre.

Mindezek fényében érdemes eltöprengeni azon, vajon mit kell eltűrnie a normális társadalomnak?

Ezt és ezeket nem.

Ezek az idióta, ócska és pitiáner gazemberek, ezek az ötlettelen kis senkik az ország egyik legcsodálatosabb műemlék épületében gyújtogattak füstgyertyákat, hogy az amúgy teljességgel észrevehetetlen és fölösleges személyiségükre és ugyanilyen pártjukra felhívják valahogy a figyelmet. De még ezt sem voltak képesek maguktól kitalálni, ezt is lopták, a hozzájuk megtévesztésig hasonló szerb társaiktól.

Amúgy pedig ezek mindenhol, szerte a világban Saul Alinsky és Szrgya Popovics hóna alól másztak és másznak elő. Olyanok is, úgy is néznek ki, olyan is a szaguk. De ettől függetlenül érdemes, sőt kötelező tudnunk, miről is szól ez a világ, mi is az Alinsky-féle stratégia – egyszóval mit művelnek ezek a gazemberek és nekünk mire kell felkészülnünk.

Íme, Alinsky hírhedt tizenkét pontja:

„1. Nemcsak az a hatalom, amivel valóban rendelkezel, hanem az is, amiről az ellenség azt hiszi, hogy rendelkezel. A hatalomnak két fő forrása van: a pénz és az emberek. Akiknek nincs pénzük, a testükből kell felépíte­niük a hatalmat.

2. Sose kerülj kívül az embereid tapasztalati körén. Csak zavarodottságot, félelmet és meghátrálást fog eredményezni.

3. Amikor csak lehet, kerülj az ellenség tapasztalati körén kívülre. Keresd a módját, hogyan növelhetnéd a bizonytalanságát és az idegességét.

4. Kényszerítsd az ellenséget, hogy a saját szabályai szerint járjon el. Ha az a szabálya, hogy minden levélre válaszolnia kell, küldj 30 000 levelet. Ezzel kinyírhatod, mert senki sem képes megfelelni az összes maga állította szabályának.

5. A nevetségessé tevés az ember leghatásosabb fegyvere. Nincs védekezés. Irracionális. Dühítő. Döntő nyomásgyakorlási pontként is szolgálhat, hogy engedményekre kényszerítsd az ellenfelet.

6. Az a jó taktika, amit élveznek az embereid. Unszolás nélkül is tenni fogják. El fogják végezni a feladatukat, és még jobbakat is fognak javasolni. Ebben az értelemben a radikális aktivisták semmiben sem különböznek a többi emberi lénytől. Mind kerüljük az örömtelen tevékenységet, de élvezzük azt, ami működik és eredménnyel jár.

7. Az a taktika, ami túl hosszan alkalmazol, teherré válik. Sose válj unalmassá. Még a radikális aktivisták is elunják magukat.

8. Tartsd fenn a nyomást. Ne engedd fel. Folyamatosan próbálj ki új dolgokat, hogy bizonytalanságban tartsd az ellenfelet. Ahogy az ellenfél kiismer egy taktikát, vágd lágyékon valami újjal. Támadj, támadj, támadj minden irányból, sose hagyj esélyt a tántorgó szervezetnek a pihenésre, átcsoportosításra, talpra állásra és a stratégiája újragondolására.

9. A fenyegetés gyakran rémisztőbb, mint maga a dolog. A képzelet és az ego gyakran sokkal több negatív következményt képes vizionálni, mint bármely aktivista. És amit valóságnak észlelnek, az azzá válik. A nagy szervezetek mindig a legrosszabb forgatókönyvre készülnek fel, ami talán végtelenül távol áll az aktivista elképzeléseitől. Az eredmény az lesz, hogy a szervezetek hatalmas mennyiségű energiát és időt fognak azzal tölteni, hogy számbaveszik a legszörnyűbb következményeket. Ez könnyen megmérgezi a gondolkodást, és demoralizálja őket.

10. Ha egy negatívumot elég keményen nyomsz, végül pozitívvá fog válni. Ha a másik oldal erőszakot alkalmaz, könnyen a te oldaladra állítja a közvéleményt, mert az a gyengébb féllel szimpatizál.

11. A sikeres támadás ára a konstruktív alternatíva. Soha ne hagyd, hogy az ellenfél pontot vigyen be, mert azon kapnak, hogy nincs megoldásod a problémára. Régi bölcsesség: ha nem vagy része a megoldásnak, akkor a probléma része vagy. Az aktivista szervezeteknek van programja, és az a stratégiájuk, hogy odaülhessenek a tárgyalóasztalhoz. Mindenképp rendelkezniük kell egy kompromisszumos megoldással.

12. Válaszd ki a célpontot, izoláld, nevezd meg és polarizáld. Vágd el a támogatói hálózatától és szigeteld el a célpontot a szimpátiától. Embereket támadj, ne intézményeket, mert az emberek sérülékenyebbek, mint az intézmények.”

Nos, ezzel nézünk szembe.

Ez a stratégia, amihez nincs szükség észre, szívre, hűségre, elhivatottságra, elvekre, hazára és hazaszeretetre, hagyományra, valahová tartozásra, családra – ehhez nem kell semmi, csak anarchia, elmebaj, üresség, gondolattalanság – meg füstbomba és egy elektromos bicikli, amit lemoshatsz a kádban.

Ezek csinálták a Majdant (hathatós amerikai, ezen belül CIA-segítséggel), ezek őrjöngenek Grúziában (ahová a USAID 25 millió dollárt küldött a „zöldközlekedés népszerűsítésére” – abból csinálták az egész rombolást és pusztítást), és ezek csinálják, amit csinálnak most Szerbiában.

„Ha a másik oldal erőszakot alkalmaz, könnyen a te oldaladra állítja a közvéleményt, mert az a gyengébb féllel szimpatizál.”

Erről van szó, erről is. Ezek a gazemberek alig várják, hogy a rendőrségünk erőszakot alkalmazzon velük szemben, és elkészülhessenek a 2006-os, Gyurcsány-féle rendőrségi erőszakhoz hasonló képek és felvételek. Ezért provokálnak, ezért őrjöngenek, ezért lökdösik, dobálják és sértegetik a rendőreinket – és ezért követnek el tudatosan törvénysértéseket. Mert ne tévedjünk és ezt se felejtsük el:

Hadházy „lónakaf…sza” Ákos, ez a szemét gazember tudatosan törvényt sért, amikor a Margit hídra vezényli agyhalott híveit, és ott órákon keresztül akadályozza a forgalmat. A törvény kimondja: minden utcai demonstrációt legalább 24 órával előtte be kell jelenteni a rendőrségen. Ellenkező esetben a demonstráció törvénytelen.

Bejelentették ezek az idióták? Nem jelentették be. Hadházy volt a fő felelős? Hadházy volt a fő felelős. Hadházy országgyűlési képviselő? Az. (Sokat elmond ez a választópolgárok félrevezethetőségéről.)

Egy országgyűlési képviselőnek százszorosan is be kell tartania a törvényeket? Igen. Hát akkor? Nincs hát akkor. Csak ezek a nyomorult gazemberek vannak, akik majd a mentelmi joguk mögé bújnak, igazi gyáva senkikként – lásd még magyarpéter.

De mindezektől teljesen függetlenül a többségi, normális társadalomnak nem kell, sőt egyenesen nem szabad eltűrnie ezeket. Nem tűrhetjük, hogy ez legyen a norma, nem szokhatunk hozzá, nem törődhetünk bele, mert akkor soha nem lesz vége, és akkor egy elviselhetetlen anarchia kellős közepén találjuk magunkat.

Ezeknek pedig pontosan ez a céljuk. Most másztak elő Alinsky alfeléből. Úgy is kell bánni velük. Nincs kegyelem, nincs mentelmi jog, nincs elnézés. Takarodás van. Ahogy lehet. Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.