Granasztói György életműve velünk marad

Granasztói György sok mindennel gazdagította Magyarországot. Sok mindent tett hozzá ahhoz a közös otthonhoz, amelyet a rendszerváltoztatást követően sokan közösen álmodtak meg, és ahhoz az Európához, amelynek Magyarország szerves része volt mindig is, akkor is, amikor kiszakították belőle, ahogy ma is az, amikor napjainkban földrészünk újra zavaros vizeken hajózik.