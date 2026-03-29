Stirlitz, Bond meg a „hős”

Mottó 1.: Bond vagyok, Bence Bond. A valóságot rázva és keverve szeretem.
Mottó 2.: Péter Stirlitz rájött, a hangos „do pobacsennja” talán hiba volt.
Megpróbálok rövid lenni.
Nézzük a szereplőket:
- Panyi Szabolcs – valamelyik nyugati titkosszolgálathoz bekötött ügynök, most éppen a magyar külügyminiszterre ráállítva.
- Buddha – az egyik informatikus, aki a Tisza alkalmazásában állt. Brit-magyar kettős állampolgár, cége Észtországban bejegyezve, amennyiben Magyarországon tartózkodik, akkor címe nincs, egy hajón lakik.
- Gundalf – a másik Tisza alkalmazásában álló informatikus. Észt-magyar kettős állampolgár, Buddha barátja.
- V. E. – azonosítatlan (legalábbis a nyilvánosság előtt nem ismert) titkosszolgálati ügynök, ő akarta Gundalfot beszervezni.
- Henry – jelenlegi tudásunk szerint ő ugyanaz a személy, mint V. E., ez az egyik álneve lehet.
- Mos4ik – egy másik titkosszolgálati ügynök, őt V. E. hozta össze Gundalffal a Session titkosított csatornán, róla annyit biztosan tudunk, hogy 2024. szeptembere óta Henrynek (tehát V. E.-nek) dolgozik.
- Szabó Bence – nyomozó, ő az, akinek nagyjából semmiről nincs fogalma, már ami a lényeget illeti, éppen ezért ő a leghangosabb, legbőbeszédűbb, még nem lehet tudni, valakinek a megbízásából, tehát áruló gazember, vagy pusztán azért, mert teljesen hülye.
- Magyar Péter – a Tisza nevű párt elnöke, feleséglehallgató, szeretőlehallgató, bárkilehallgató, kényszeresen hazudozó pszichopata, önjelölt messiás és „rendszerváltó”.
Egy kiugrott ügynök, aki részletesen elmondja, hogyan, miképpen és mennyi pénzt hoztak ide az ukránok Magyar Péter kampányára, s hogy a lekapcsolt ukrán pénzszállítóban talált pénz egy része is itt „esett volna ki” az autóból, Magyarországon.
Zelenszkij ukrán elnök egykori párt- és harcostársa, aki rendőrségi kihallgatásán elmondja, a Magyarországon rendszeresen áthaladó, ukrán szállítók kísérte pénzek Zelenszkij feketepénzei, ezek korrupciós pénzek, amelyek egy ukrán fegyvercégtől származnak, ezeket a pénzeket hozzák-viszik, terítik, a lekapcsolt ukrán pénzszállítóban talált pénz egy része is itt „esett volna ki” az autóból, Magyarországon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!