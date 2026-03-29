Stirlitz, Bond meg a „hős”

Az Egyesült Államok titkosszolgálata, amely egy most nyilvánosságra került jelentésében közli, Zelenszkij az Egyesült Államokba is küldött ilyen feketepénzeket, méghozzá Joe Biden és a demokraták kampányára, éppen Trump ellen.

Fontos szereplői a történetnek az uniós államok titkosszolgálatai, azon országoké, amelyek ellenérdekeltek Orbán Viktor hatalomban maradásában, ezért nagyjából bármire képesek, hogy ezt megakadályozzák.

Ezen országok közül sajnos kiemelkedik a mai Lengyelország, élén az ügynök Tuskkal, valamint a szintúgy ügynök Sikorskival, és az amerikai deep state egyik legmegbízhatóbb ügynökével, Sikorski feleségével, Anne Applebaummal.

Az ukrán titkosszolgálat, amely a lehető legnagyobb tevékenységet fejti ki jelenleg Magyarországon, ugyanis éppen az ukránok akarják leginkább leváltani a magyar miniszterelnököt.

A legkülönfélébb NGO-k, amelyek az eddigieknél is erőteljesebben dolgoznak Orbán Viktor megbuktatásán.

A nemzetközi sajtó „objektív és liberális”, de természetesen elsősorban „független” része, ezek szintén Orbán megbuktatásán dolgoznak.

A hazai sajtó „objektív és liberális”, de természetesen elsősorban „független” része, ezek szintén Orbán megbuktatásán dolgoznak.

Végül pedig néhány tény: a Gundalf nevű informatikus bevallja – igen! Bevallja! – a magyar elhárításnak, hogy beszervezték, minden valószínűség szerint az ukránok.

A magyar elhárítás pontosan dokumentálta, hogy Buddha és Gundalf állandó „vendége” volt a budapesti ukrán nagykövetségnek, úgy jártak be oda, mint haza, gyakorta egyenesen a Tisza Párt irodájából mentek oda, illetve onnan az irodába. Nevezettek készítették a Tisza Párt „rendkívül biztonságos” (Radnai LSDkokain Márk és Magyar Hasonszőrű Péter szíves közlése!) „tiszavirág” nevű applikációját, amelyről aztán 200 ezer felhasználó neve kerül ki a netre és kerül át hamar Ukrajnába. Panyi „tényfeltáró” Szabolcs egy hangfelvétel bizonysága szerint röhögcsélve meséli egy ismerősének, miképpen adta oda a magyar külügyminiszter telefonszámát egy külföldi szolgálatnak lehallgatás céljából. A hazai elhárítás akcióiról, valós tevékenységéről, a Buddha és Gundalf és a többiek megfigyelésének valódi okairól semmit sem tudó Szabó Bence egyszer csak éppen a Panyi munkahelyeként szolgáló (fedősztori, mint az „oknyomozó újságíró”) Direkt36-nak adja át a rendelkezésére álló nyomozati anyagokat – amelyek az elhárítás munkájának érdemi és valóságos részét nem érintik –, majd ugyanezeknek ad hosszú interjút. Kisvártatva pedig behalad Gulyás Mártonhoz a Partizánba, ahonnan az elmúlt két évben az összes gazember előmászott. A Partizánt és Gulyás Mártont ugyanazok pénzelik, mint a „független, objektív sajtó” összes többi ágensét.