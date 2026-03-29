Orbán Viktort tömeg várja Békéscsabán – kövesse nálunk élőben! + videó

Stirlitz, Bond meg a „hős”

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Mottó 1.: Bond vagyok, Bence Bond. A valóságot rázva és keverve szeretem.

Mottó 2.: Péter Stirlitz rájött, a hangos „do pobacsennja” talán hiba volt.

Megpróbálok rövid lenni.

Nézzük a szereplőket:

  • Panyi Szabolcs – valamelyik nyugati titkosszolgálathoz bekötött ügynök, most éppen a magyar külügyminiszterre ráállítva.
  • Buddha – az egyik informatikus, aki a Tisza alkalmazásában állt. Brit-magyar kettős állampolgár, cége Észtországban bejegyezve, amennyiben Magyarországon tartózkodik, akkor címe nincs, egy hajón lakik.
  • Gundalf – a másik Tisza alkalmazásában álló informatikus. Észt-magyar kettős állampolgár, Buddha barátja.
  • V. E. – azonosítatlan (legalábbis a nyilvánosság előtt nem ismert) titkosszolgálati ügynök, ő akarta Gundalfot beszervezni.
  • Henry – jelenlegi tudásunk szerint ő ugyanaz a személy, mint V. E., ez az egyik álneve lehet.
  • Mos4ik – egy másik titkosszolgálati ügynök, őt V. E. hozta össze Gundalffal a Session titkosított csatornán, róla annyit biztosan tudunk, hogy 2024. szeptembere óta Henrynek (tehát V. E.-nek) dolgozik.
  • Szabó Bence – nyomozó, ő az, akinek nagyjából semmiről nincs fogalma, már ami a lényeget illeti, éppen ezért ő a leghangosabb, legbőbeszédűbb, még nem lehet tudni, valakinek a megbízásából, tehát áruló gazember, vagy pusztán azért, mert teljesen hülye.
  • Magyar Péter – a Tisza nevű párt elnöke, feleséglehallgató, szeretőlehallgató, bárkilehallgató, kényszeresen hazudozó pszichopata, önjelölt messiás és „rendszerváltó”.

Egy kiugrott ügynök, aki részletesen elmondja, hogyan, miképpen és mennyi pénzt hoztak ide az ukránok Magyar Péter kampányára, s hogy a lekapcsolt ukrán pénzszállítóban talált pénz egy része is itt „esett volna ki” az autóból, Magyarországon.

Zelenszkij ukrán elnök egykori párt- és harcostársa, aki rendőrségi kihallgatásán elmondja, a Magyarországon rendszeresen áthaladó, ukrán szállítók kísérte pénzek Zelenszkij feketepénzei, ezek korrupciós pénzek, amelyek egy ukrán fegyvercégtől származnak, ezeket a pénzeket hozzák-viszik, terítik, a lekapcsolt ukrán pénzszállítóban talált pénz egy része is itt „esett volna ki” az autóból, Magyarországon.

Az Egyesült Államok titkosszolgálata, amely egy most nyilvánosságra került jelentésében közli, Zelenszkij az Egyesült Államokba is küldött ilyen feketepénzeket, méghozzá Joe Biden és a demokraták kampányára, éppen Trump ellen.

Fontos szereplői a történetnek az uniós államok titkosszolgálatai, azon országoké, amelyek ellenérdekeltek Orbán Viktor hatalomban maradásában, ezért nagyjából bármire képesek, hogy ezt megakadályozzák.

Ezen országok közül sajnos kiemelkedik a mai Lengyelország, élén az ügynök Tuskkal, valamint a szintúgy ügynök Sikorskival, és az amerikai deep state egyik legmegbízhatóbb ügynökével, Sikorski feleségével, Anne Applebaummal.

Az ukrán titkosszolgálat, amely a lehető legnagyobb tevékenységet fejti ki jelenleg Magyarországon, ugyanis éppen az ukránok akarják leginkább leváltani a magyar miniszterelnököt.

A legkülönfélébb NGO-k, amelyek az eddigieknél is erőteljesebben dolgoznak Orbán Viktor megbuktatásán.

A nemzetközi sajtó „objektív és liberális”, de természetesen elsősorban „független” része, ezek szintén Orbán megbuktatásán dolgoznak.

A hazai sajtó „objektív és liberális”, de természetesen elsősorban „független” része, ezek szintén Orbán megbuktatásán dolgoznak.

Végül pedig néhány tény: a Gundalf nevű informatikus bevallja – igen! Bevallja! – a magyar elhárításnak, hogy beszervezték, minden valószínűség szerint az ukránok.

A magyar elhárítás pontosan dokumentálta, hogy Buddha és Gundalf állandó „vendége” volt a budapesti ukrán nagykövetségnek, úgy jártak be oda, mint haza, gyakorta egyenesen a Tisza Párt irodájából mentek oda, illetve onnan az irodába. Nevezettek készítették a Tisza Párt „rendkívül biztonságos” (Radnai LSDkokain Márk és Magyar Hasonszőrű Péter szíves közlése!) „tiszavirág” nevű applikációját, amelyről aztán 200 ezer felhasználó neve kerül ki a netre és kerül át hamar Ukrajnába. Panyi „tényfeltáró” Szabolcs egy hangfelvétel bizonysága szerint röhögcsélve meséli egy ismerősének, miképpen adta oda a magyar külügyminiszter telefonszámát egy külföldi szolgálatnak lehallgatás céljából. A hazai elhárítás akcióiról, valós tevékenységéről, a Buddha és Gundalf és a többiek megfigyelésének valódi okairól semmit sem tudó Szabó Bence egyszer csak éppen a Panyi munkahelyeként szolgáló (fedősztori, mint az „oknyomozó újságíró”) Direkt36-nak adja át a rendelkezésére álló nyomozati anyagokat – amelyek az elhárítás munkájának érdemi és valóságos részét nem érintik –, majd ugyanezeknek ad hosszú interjút. Kisvártatva pedig behalad Gulyás Mártonhoz a Partizánba, ahonnan az elmúlt két évben az összes gazember előmászott. A Partizánt és Gulyás Mártont ugyanazok pénzelik, mint a „független, objektív sajtó” összes többi ágensét.

Mindezek után Szabó Bencének „gyűjtés indult”, mert szegény nem fogja tudni kifizetni az ötmilliós hitelét. Nagyjából három nap alatt úgy 250 millió forintot „gyűjtöttek” össze neki. A „gyűjtésben” egy lengyel „adománygyűjtő oldal”, egy bizonyos 4Found viszi a prímet. „A Szabó Bence, kiugrott magyar rendőrnek is adományokat gyűjtő 4Fund oldal eddigi legnagyobb sikerei közé tartozik az Ukrajnát támogató kampányuk, amellyel közel 700 ezer eurót gyűjtöttek össze.” Érdekes, nem?

Amúgy minden valószínűség szerint ukrán kiberkatona lehet a lebukott tiszás informatikus, aki a Majdan téren találkozott az ukrán titkosszolgálat emberével, bizonyos Davidovval. Hát hol máshol?

Mindezekről Szabó Bence semmit nem tudott, mert nem is tudhatott. De ő legalább beljebb van úgy 250 milliócskával, amit egy lengyel oldal segítségével dobtak össze neki.

Itt tartunk most. És még két hét van a választásokig...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
