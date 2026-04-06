Orbán Viktor: Az ország energiabiztonsága nem lehet kampánykérdés!

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Két fogoly

A magyarság Mohács 500. évfordulóján újabb sorsdöntő választás előtt áll.

Bogár László
nemzetfidesz – kdnpmi hazánk 2026. 04. 06. 6:58
Előre is elnézést kérek a tisztelt olvasótól, de ez egy rendhagyó írás lesz. Mentség nincs, de van magyarázat, és ez az, hogy maga a helyzet is rendhagyó.

A magyarság Mohács 500. évfordulóján újabb sorsdöntő választás előtt áll. Ahogy akkor 1440 és 1540 között eldőlt az ország sorsa és bekövetkezett történelmünk Trianon melletti legsúlyosabb tragédiája, úgy most is ez fenyeget. Mindkét esetben a nemzet egységének állapota volt a döntő elem. Hogy van-e nemzetünknek egységes tudása, bátorsága és becsületes kitartása. Ha ez elvész, akkor maga a nemzet és annak a szakrális térnek a maradványa is széthullik, amit a Szent Korona szakrális történelmi Magyarországa megtestesített valaha. Hogy miként lehetne magunkat megóvni az újabb és most már végzetesnek ígérkező történelmi tragédiától, annak megértéséhez egy kicsit (nem kicsit, NAGYON) hosszúra nyúlt játékelméleti dráma leírását használnám fel, ez a két fogoly dilemma.

Amint alább olvasható, ebben a „tanmesében” egy súlyos bűntény nyomán két gyanúsítottat letartóztat a rendőrség. De akkor előtte lássuk, miképpen hangzik a történet hivatalos leírása. „Egy súlyos bűntény kapcsán két gyanúsítottat letartóztat a rendőrség. Mivel nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték a vádemeléshez, ezért elkülönítik őket egymástól, és mindkettőjüknek ugyanazt az ajánlatot teszik. Amennyiben az első fogoly vall és társa hallgat, akkor az előbbi büntetés nélkül elmehet, míg a másik, aki nem vallott, 10 év börtönt kap. Ha az első tagadja meg a vallomást és a második vall, akkor a másodikat fogják elengedni és az első kap 10 évet. Ha egyikük sem vall, akkor egy kisebb bűntényért 6 hónapot kapnak mindketten. Ha mindketten vallanak, mindegyikük 6 évet kap. Tegyük fel, hogy mindkét fogoly abszolút önző és egyetlen céljuk saját büntetésük minimalizálása. Egy fogolynak két lehetősége van: hallgatni, azaz kooperálni, vagy egy vallomással elárulni a társat. Mindkét választás eredménye függeni fog attól, mit tesz a másik személy, de egyikük sem tudja, hogyan fog dönteni a másik. Még ha lehetőségük is lenne az összebeszélésre, akkor sem biztosan bízhatnának meg abban, hogy a másik megtartja az ígéretét. Ha az egyik fogoly arra számít, hogy a másik majd kooperál és hallgat, akkor az optimális stratégia a vallomástétel, hiszen ezzel elérhető az azonnali szabadulás, miközben a másik 10 évet tölt majd a rács mögött. Amennyiben azt feltételezi, hogy a másik vallani fog, akkor is az lesz a legjobb választás, ha ő is vallomást tesz, hiszen így megúszhatja a teljes 10 éves ítéletet, és csak 6 évet kell leülnie, ahogy a másiknak is. Amennyiben persze mindketten kooperálnak és hallgatnak, akkor mindketten kiszabadulhatnának 6 hónap után. Mindenképpen a vallomás lesz a meghatározó stratégia mindkét résztvevő számára. Mindegy, hogyan dönt a másik játékos, a vallomással elkerülhető a rosszabb lehetőség. A foglyok számára sajnálatos módon pont ez fog elvezetni ahhoz a szerencsétlen végkimenetelhez, mikor mindkettő vall és mindkettő súlyos büntetést kap. Ez a fogolydilemma gyökere. Ha a csoport – azaz a két fogoly közös – érdekeit tekintjük, akkor a helyes stratégia a kooperáció, hiszen ez fogja az összesen letöltött büntetés idejét minimalizálni. Bármely más döntés előnytelenebb lenne, ha a két fogoly együttes érdekeit vizsgáljuk. Ha lenne lehetőség a másik játékos megbüntetésére, akkor azzal kooperációra lehetne kényszeríteni a másik felet. A fogolydilemma sorozatos változata pontosan ilyen büntetésre ad módot. Az ilyen változatban egy fogoly, ha egy társa ellene vallott, akkor a következő fordulóban megbüntetheti azzal, hogy vallomást tesz ellene.”

És akkor most próbáljuk meg a ma előttünk álló történelmi drámát behelyettesíteni ebbe a „megoldóképletbe”. Először is a „két fogoly” a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk, személy szerint Orbán Viktor és Toroczkai László. (Lehetne ezt persze kerteléssel is előadni, de ahhoz már se idő, se tér, se türelem nincsen, így hát marad a dolgok néven nevezése.) A súlyos „bűntény”, amit a „két fogoly” folytatólagosan elkövetett, az nem más, mint a már többszörösen megcsonkított nemzet igaz ügyének felvállalása annak érdekében, hogy a Mohács és Trianon után ránk váró, most más végzetesnek ígérkező történelmi tragédiát elkerüljük.

Mivel a mába való „behelyettesítést” mindenki önállóan el tudja végezni, így mindjárt a történet „eszmei mondanivalójának” összegzéséhez ugorhatunk, amit a tanmese leírása így fogalmaz meg. „Ha a csoport – azaz a két fogoly – közös érdekeit tekintjük, akkor a helyes stratégia a kooperáció, hiszen ez fogja az összesen letöltött büntetés idejét minimalizálni. Bármely más döntés előnytelenebb lenne, ha a két fogoly együttes érdekeit vizsgáljuk.”

És ezzel el is érkeztünk a történelmi dráma lényegéhez, ahhoz, hogy a nemzet megmentésének egyetlen esélyét a nemzeti erők teljes egysége adhatja. Ám ehhez a kooperációhoz bizalom kell. Mindkét félnek „el kellene hinnie egymást”. És ennek egyetlen módja az volna, ha minden Mi Hazánk-szavazó a Fidesz–KDNP egyéni jelöltjére szavazna, „cserében” viszont a Fidesz–KDNP szavazói akár jelentős átszavazással is, de biztosan bejuttatnák a Parlamentbe az Mi Hazánkat. A legfőbb közös nemzeti feladat a katasztrófa-forgatókönyv (amikor a Mi Hazánk nem jut be, és a Fidesz–KDNP pedig nem szerzi meg a kormányzáshoz szükséges többséget) elkerülése volna. A „win-win” játékelméleti optimuma persze az lenne, ha a Mi Hazánk meggyőző többséggel bejutna és a Fidesz–KDNP is megszerezné a kormányzáshoz szükséges többséget. Ám arra is fel kell készülni, hogy a katasztrófát ugyan elkerüljük, de az optimum elérése nem sikerül. És ehhez a bizalom olyan elmélyítésére volna szükség, amire még nem volt példa.

A magyar nemzet nevű emberi közösségnek egy hete van rá, hogy ezt a nándorfehérvári ütközethez hasonlítható győzelmet előkészítse. Nekünk Mohács kell, írja a költő. Most itt a lehetőség annak bizonyítására, hogy nem kell már Mohács nekünk ahhoz, hogy magától is tudjuk, mi lenne a teendőnk.

A szerző közgazdász

Borítókép: Than Mór – Mohácsi csata

Sitkei Levente
A történelemnek sose lesz vége

Bayer Zsolt
A választás súlya és tétje

Deák Dániel
Minden magyar rosszul járna a Tiszával

Pilhál Tamás
Hann Endréék utolsó dobása

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Miklós Péter
Macskajaj ellen sült kecsketüdőre esküdtek a bizánciak (+ videó)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu