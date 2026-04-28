Vesztettünk, de nem meggyőződést

ŐRZŐK LÁZADÁSA – Ellenzékben is fel kell emelni a hangunkat az Európai Egyesült Államok lázálma ellen.

Gajdics Ottó
magyarország patrióta tisza párt globalista Európai Egyesült Államok orbán viktor közösség 2026. 04. 28. 5:44
Van azonban egy sokkal súlyosabb politikai szándék a háttérben, amire nagyon oda kell figyelnünk, mert kisebbségből sokkal nehezebb lesz felvenni vele a küzdelmet, mint eddig, pedig most fog csak igazán felerősödni. Azt írta a Euronews portálon Gerolf Annemans belga patrióta politikus (a választás eredményét még nem ismerve), hogy paradox módon hangozhat Brüsszel legfelsőbb köreiben, de 

Orbán Viktor győzelme inkább jó hír lenne Európának, mert nemcsak egy országot vezet, hanem a centralizációval szembeni ellenállás szimbólumává vált. Ő Ursula von der Leyen korlátlan központosító politikájának hazafias alternatívája, aki szembeszáll az uniós hatásköröket sorozatosan kiterjesztő Európai Bizottság politikájával. 

Annemans szerint csak két lehetőség van arra, hogy megakadályozzák az Európai Egyesült Államok projektjét: ha sikerül megbuktatni Ursulát vagy ha lázadás söpör végig az Euró­pai Tanácsban, amihez létfontosságú lenne Orbán Viktor győzelme.

A magyar választók viszont másként döntöttek, ami azt is jelenti, hogy 

az unióban mindenki evidenciaként kezeli Magyar Péter várható behódoló, semmilyen ellenállást nem tanúsító politikáját a föderáció kérdésében. Azt tőle magától tudjuk, hogy számára nem gond feladni egy „pici szuverenitást” némi haszon reményében, és annak eldöntését, mekkora a kicsi önrendelkezés, rábízza brüsszeli gazdáira.

 Ennek egyenes következménye, hogy a föderalisták előbb-utóbb megpróbálják létrehozni az Európai Egyesült Államokat, ami együtt járna a nemzetállamok megszűnésével.

Magyarország egy furcsa nyelvet használó tartománya lesz a birodalomnak, ám erre a nyelvre egyre kevésbé lesz szükség, így szép lassan a nyelvében élő nemzet is eltűnik a föld színéről. Ez persze nem hozza lázba Magyar Péter balliberális, globalista szavazóit, akiket már kellőképpen érzékenyítettek a politikai süllyesztőben eltűnt pártocskáik vezetői. De akinek még jelentenek valamit azok a fogalmak, hogy édes anyanyelv, szülőföld, nemzet, haza és hazaszeretet, az nem nézheti tétlenül azt a sunyi, lopakodó jogalkotást és hatáskörbővítést, amit az unió jelenlegi vezetői művelnek, és amihez Magyar Péter asszisztálni fog. 

Soha nem látott mértékű, tervezett és jól szervezett támadás éri a közeljövőben minden alapvető értékünket, a hagyományos családot, a nemzetet, a hitünket, és úgy kell megvédenünk ezeket, hogy közben azt hazudják rólunk, miattunk került minden veszélybe. 

A kihívás tehát óriási, ezért kell nagyon gyorsan újjászervezni közösségeinket, mert túl sok kormányzati segítségre nem számíthatunk a jövőben.

Gondoljunk csak bele, milyen színvonalú társadalmi vitákra van kilátás azok után, hogy a kinevezésére váró miniszterelnök Pankotai Lilivel üzenget egymásnak arról, lehet-e egyházi intézményt vezető katolikus szakember oktatási miniszter. És nem lehet. Ellenben szivárványos lelkületű ultraliberális kultúrharcos Gyurcsány-fan, a nemzeti kormány oktatáspolitikájának ádáz ellenfele, az bezzeg lehet. Még jó, hogy Gyurcsány legalább kisodródott a politikából, mert a gyurcsányizmus láthatóan éli világát, és tobzódik tovább Lannert Judit képében. Ezek az emberek nem foglalkoznak majd a mi problémáinkkal, továbbra is megpróbálják hitelteleníteni, hazug propagandának beállítani, amit mondunk, riogatásnak, félelemkeltésnek nevezik majd figyelmeztetéseinket. De a kampánynak vége, és erre rádöbbennek majd azok is, akik egyelőre nem tudták abbahagyni a lejáratásunkat, fenyegetésünket és kriminalizálásunkat.

Amint feláll az új kormány, és teljes súlyával rájuk szakad az ország vezetésének felelőssége, egyre kevesebb idejük marad majd arra, hogy bennünket vegzáljanak. Nem hagyják persze abba, de az már csak elterelő műveletnek számít majd, amivel a tehetetlenségüket és a sikertelenségüket igyekeznek elfedni. Álljunk ki tehát keményen álláspontunk mellett, a leghatározottabban utasítsuk vissza mind a hazugság vádját, mind a rólunk szóló hazugságokat. Innentől kezdve ők döntenek el mindent, ők hajtják végre a döntéseiket. 

Mi ellenzékben vagyunk, de ez nem egyenlő a tehetetlenséggel. Továbbra is van egy szenvedélyünk, Magyarország, aminek védelmében mindent meg kell tennünk ezen körülmények között is. 

S hogy mi az a minden, arról rengeteget fogunk beszélgetni az elkövetkező hetekben. Mert mi gondolunk a hazánkra, de még véletlenül sem szavazunk a Tiszára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

