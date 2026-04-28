Vesztettünk, de nem meggyőződést

A magyar választók viszont másként döntöttek, ami azt is jelenti, hogy

az unióban mindenki evidenciaként kezeli Magyar Péter várható behódoló, semmilyen ellenállást nem tanúsító politikáját a föderáció kérdésében. Azt tőle magától tudjuk, hogy számára nem gond feladni egy „pici szuverenitást” némi haszon reményében, és annak eldöntését, mekkora a kicsi önrendelkezés, rábízza brüsszeli gazdáira.

Ennek egyenes következménye, hogy a föderalisták előbb-utóbb megpróbálják létrehozni az Európai Egyesült Államokat, ami együtt járna a nemzetállamok megszűnésével.

Magyarország egy furcsa nyelvet használó tartománya lesz a birodalomnak, ám erre a nyelvre egyre kevésbé lesz szükség, így szép lassan a nyelvében élő nemzet is eltűnik a föld színéről. Ez persze nem hozza lázba Magyar Péter balliberális, globalista szavazóit, akiket már kellőképpen érzékenyítettek a politikai süllyesztőben eltűnt pártocskáik vezetői. De akinek még jelentenek valamit azok a fogalmak, hogy édes anyanyelv, szülőföld, nemzet, haza és hazaszeretet, az nem nézheti tétlenül azt a sunyi, lopakodó jogalkotást és hatáskörbővítést, amit az unió jelenlegi vezetői művelnek, és amihez Magyar Péter asszisztálni fog.

Soha nem látott mértékű, tervezett és jól szervezett támadás éri a közeljövőben minden alapvető értékünket, a hagyományos családot, a nemzetet, a hitünket, és úgy kell megvédenünk ezeket, hogy közben azt hazudják rólunk, miattunk került minden veszélybe.

A kihívás tehát óriási, ezért kell nagyon gyorsan újjászervezni közösségeinket, mert túl sok kormányzati segítségre nem számíthatunk a jövőben.

Gondoljunk csak bele, milyen színvonalú társadalmi vitákra van kilátás azok után, hogy a kinevezésére váró miniszterelnök Pankotai Lilivel üzenget egymásnak arról, lehet-e egyházi intézményt vezető katolikus szakember oktatási miniszter. És nem lehet. Ellenben szivárványos lelkületű ultraliberális kultúrharcos Gyurcsány-fan, a nemzeti kormány oktatáspolitikájának ádáz ellenfele, az bezzeg lehet. Még jó, hogy Gyurcsány legalább kisodródott a politikából, mert a gyurcsányizmus láthatóan éli világát, és tobzódik tovább Lannert Judit képében. Ezek az emberek nem foglalkoznak majd a mi problémáinkkal, továbbra is megpróbálják hitelteleníteni, hazug propagandának beállítani, amit mondunk, riogatásnak, félelemkeltésnek nevezik majd figyelmeztetéseinket. De a kampánynak vége, és erre rádöbbennek majd azok is, akik egyelőre nem tudták abbahagyni a lejáratásunkat, fenyegetésünket és kriminalizálásunkat.