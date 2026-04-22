Rosszkedvünk áprilisa

idezojelek
Vélemény

Kondor Katalin avatarja
Kondor Katalin
Cikk kép: undefined
Magyar Péterurula von der leyenunió 2026. 04. 22. 5:42
Fotó: Németh András Péter
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ifjúkorom delén, az 1980-as években ismerhette meg az én korosztályom John Steinbeck regényét, mely Rosszkedvünk tele címmel jelent meg, s részben a sokak által vágyott sikerről, s a még többek által óhajtott vagyonosodás elérésére áldozott erőfeszítésekről szólt, meg a pozíciók fontosságáról a karrierépítésben. Irodalomtörténészek úgy ajánlották annak idején a könyvet, hogy az a meggazdagodás mítoszát kísérli meg elemezni és bírálni.

A meggazdagodás mítosza és vágya ma is sok-sok ember mindennapjait jellemzi, hiszen tagadhatatlan, hogy jelen időben a pénz bűvöletében élünk, s ez bizony sokakat képes elbolondítani, mi több, tönkre tenni is. A könyv máig kapható, ha jól tudom, ezért nem is írnék róla többet, hiszen én a rosszkedvünk áprilisáról óhajtottam írni, tehát finoman szólva eltulajdonítottam a címet egy világhírű írótól, bár ő télről írt, én meg áprilisról írok most.

Mert van okunk a rossz kedvre. Minap egy olyan ember győzött az országgyűlési választásokon, akiről eleddig jót nemigen írt senki. Kezdve a családját bántalmazó cselekedeteitől, folytatva a szórakozóhelyeken elkövetett törvénytelen megnyilvánulásain át a jelen időszakban bemutatott pökhendi és modortalan viselkedéséig. Magyar Péter éppen elég bizonyítékot tálalt elénk azért, hogy rosszkedvűek legyünk. És sajnos többek rosszkedvűek is lettek, mert ehhez elég volt az a végtelenül pökhendi, modortalan magatartás is, melyet az újdonsült miniszterelnök a közszolgálati sajtóval, no meg a köztársasági elnökkel kapcsolatban eljátszott. Van tehát okunk a rossz kedvre, mint mindig, ha azzal kell szembenéznünk, hogy a normális viselkedés, a tisztességes és a másoknak tiszteletet megadó magatartás eltűnik a közéletből. Mostantól úgy tűnik, ez a „trendi”. Kivált olyan világpolitikai helyzetben, amelyre immár jó ideje a hazugságáradat jellemző.

Nem hozakodok most elő az unió törvényellenes cseleivel, Ursula von der Leyen Covid-vakcinás, ám szó nélkül eltűrt hátsó szándékú szabálytalanságaival, és egyéb felháborító döntésekkel, hiszen ezek ismertek, és van belőlük elég, s jószerével mind következmények nélküli és elítélendő cselekedet. Miként azt is el kell viselnünk immár, hogy hazugságáradatban fuldoklik a világ, jó ideje. A feldíszített, kihímezett hazugságáradat nem ismer határokat, miként a globalizáció mohósága sem. Ez különösen a kis országok állampolgárait érinti, s mi, magyarok céltáblák vagyunk. Már csak az esetenként megtett, unióval szembeni lázadásaink miatt is kihúztuk a gyufát jó néhányszor. Hogy a következő hónapokban és években lesz-e erre lehetőségünk, azt nehéz megjósolni.

Alaposan megváltozik tehát a világunk a következő hetektől. Ez önmagában természetes, hiszen a szavazás azért szavazás, hogy döntse el a szavazópolgár, kinek hisz és kitől mit vár. Remélem, a többség normális magatartást, igazságos döntéseket, mind a hazai, mind az unió döntnökeitől, s komoly távolságtartást az ukrajnai „szakértők és politikusok” véleményeitől, s minden olyan beavatkozási kísérlettől, melyet külföldről irányítanának. Nehéz idők jönnek, de ha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor csak azt mondhatjuk, hogy nehéz idők vannak. Hit, remény és összekapaszkodás lehetne a segítség az optimizmusunkat kissé megrendítő tényeket tapasztalva, s reménykedjünk, hogy ez meg is történik.

Arra viszont nem találtam magyarázatot, hogy miért is jutott eszembe imént az a kis tanmese, amelyet már régóta, tán évek óta is őrzök a fiókomban. Imígyen szól: „Egy férfi eltévedt a hőlégballonjával, s tanácstalanságában lekiabál a földre egy arra sétáló hölgynek: Elnézést

kérek, tudna segíteni? Utat tévesztettem, s azt sem tudom, hol vagyok. A nő így válaszol: Ön egy hőlégballonban van, a földtől mintegy tíz méterre, az északi szélesség 40., a nyugati hosszúság 50. foka közt. – Nahát, maga biztosan mérnök – találgat a férfi. – Az vagyok – feleli a nő –, de honnan tudja? A hőlégballonos a következőt válaszolja: – Amit nekem mondott, az technikailag nyilván korrekt, de fogalmam sincs, mit kezdjek vele, mert még mindig nem tudom, hol vagyok. Mire a nő: – Maga pedig szerintem politikus. – Igen – feleli a férfi –, de ezt miből gondolja? Nos – hangzik a válasz –, mert maga nem tudja, hol van, és azt sem tudja, miképpen éri el a célját. Jelenlegi pozíciójába a széljárás sodorta. Olyan ígéretet tett, amiről fogalma sincs, hogyan fogja betartani. Maga úgy érzi, fenn van, és az alatta lévő emberektől várja, hogy megoldják az ön problémáit. Valójában éppen abban a helyzetben van, mint mielőtt találkoztunk, de állítása szerint most már én is tehetek róla.”

Érti, aki érti. Felhőtlen napokat kívánok mindenkinek.

A szerző újságíró

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektámogatás

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekEurópa

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekválasztás

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekajánlat

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekTisza István

Bánó Attila avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
