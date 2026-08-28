Mohács 500

A parasztság kifosztása mellett volt azonban egy másik ezzel szorosan összefüggő folyamat is, és ez a keleti kereskedelem. A kialakuló tőkestruktúrák megkezdték az európai tradicionális uralmi csoportoknak keleti luxuscikkekkel való „beetetését”, vagyis az egzotikus fűszerek, selyem, porcellán presztízs-javakká tételét (ezek mai megfelelői például a többmilliós Gucci-táskák, mint globalo-gagyik). A két folyamat úgy kapcsolódik össze, hogy ezzel a kettős módszerrel az így „drog-függővé” tett uralmi elitek egyre nagyobb és egyre inkább pénzben teljesítendő terheket róttak a parasztságra, vagyis az „akkumulációs lavina” rohamos gyorsasággal roncsolta szét a tradicionális rendet. Sem a parasztság, sem uraik nem ismerték fel, hogy valójában a kialakuló globális pénzhatalmi rendszer „játszik” velük véres és végzetes játékot és e játékban mindketten veszítenek és aztán majd együtt semmisíti meg őket a cinikusan röhögő globális pénzhatalom jakobinus csőcseléke szabadságról egyenlőségről és testvériségről papolva.

„Az élet forrásaival játszottunk, és veszítettünk”, írja erről Balzac az Elveszett illúziókban. A „meghalt Mátyás király, oda az igazság” népi mitológiájának annyiban mindenképpen volt alapja, hogy a mindezt inkább ösztönösen, mint tudatosan felismerő Mátyás vaskézzel próbálta fenntartani a hagyományos rendet. Ha apjának sikerül végrehajtani azt az eredeti tervét, hogy egyik fiából pápa, a másik fiából pedig német római császár legyen egyidőben, akkor Magyarország és talán egész Európa sorsa másként is alakulhatott volna. Mindhármuk gyanúsan korai halála (különösen Lászlóé) azért jelzi, hogy nagyon útban voltak a kialakuló globális pénzhatalmi rendszer urai számára.

A sors különös fintora, hogy Mátyásból „majdnem” német-római császár lett, mint ahogy az általa jobbágysorból felemelt Bakócz Tamásból is „majdnem” pápa. Ám végül Bakócz Tamás helyett X. Leó néven Giovanni di Medici herceg lett a pápa, és hat évvel később a Fuggerek pénzéből V. Károly lett császár. A „párt finanszírozás” ügyei láthatólag akkor is eléggé áttekinthetetlenek voltak, hisz a Medici herceg mai pénzben számolva ötmilliárd dollárt fordított a bíborosi konklávé megvesztegetésére, míg Bakócz Tamás legfeljebb egy milliárd dollárt volt képes erre fordítani, ennek nagyrészét is a Firenzével rivalizáló Velence „bőkezű” támogatása tette ki. A Fuggerek pedig nyolcmilliárd dollárnak megfelelő összeget folyósítottak V. Károlynak a választófejedelmek megvesztegetésére. Mindezt azért szükséges „egyben” látni, mert csak ez segíthet megérteni azt a lényegében reménytelen helyzetet, amelybe Mátyás halála után Magyarország került.