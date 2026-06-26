Magyar Péter virtuális országa

Donald Trump nem az egyetlen politikus, aki a saját világát harsányan hirdetve létrehoz egy buborékot, amelybe belerángatja a világot. Magyar Péter ugyanezt csinálja kicsiben, de nagyon agilisan. Az ő stílusa is pontosan ugyanilyen, minden fideszes gengszter, maffiózó, tolvaj és csaló. Minden egyes parlamenti vita során a politikai ellenfelet gúnyolja, kifigurázza, egyetlen vita se alakul ki az egykor volt Tisztelt Házban, csak személyeskedés és vádaskodás. Magyar Péter világa is terjed a közösségi térben, hiszen láthatóan profin kezeli a modern médiát, ahol nincs szerkesztő, hiszen maga a világ építője szerkeszti a kiadott közléseket. Olyan is lesz persze a végeredmény, amilyen a szerző, vagyis végtelenül egyoldalú, önközpontú, vitának és kételynek helyet sosem adó világ ez.

Meglehetősen távol áll ez persze a valóságtól, még akkor is, ha a miniszterelnök napjában többször is azt szajkózza, ez a való világ, és bárki, aki ezt tagadja, az hazudik. De nem egyetlen igazság létezik, hanem rengeteg, főleg a közéleti kérdésekben. A XXI. század elhozta az univerzális politikus intézményét, aki önmagát imádva azt képzeli, hogy mindenhez ért, sokkal jobban, mint a szakemberek, és erről folyamatosan tájékoztatja a közembereket, ő személyesen, hiszen nyilván jobban ír, mint egy újságíró. Valaha, néhány éve ezt még profi stáb csinálta, újságírók csapata dolgozott a politikusok nevében, a látszólag könnyed néhány másodperces videók, megszólalások valójában seregnyi ember megfeszített munkáját jelentik, akiket soha senki se lát. Ma már valóban vannak olyan üzenetek, amiket a miniszterelnök ír a közösségi oldalakra, ahogy Donald Trump is maga ül le a számítógépéhez, hogy a világ népeihez szóljon, nem azért, mert ez a kötelessége, hanem azért, mert így akarja. Magyar Péter számára a Balaton egy befolyásolási lehetőség, politikai üzenet van minden mondatában, mosolyában, grimaszában, ami az emberek többségének a nyár csodája, hogy a vitorlás hajó ott ring a magyar tenger közepén, az a kormányfő számára egy Facebook-poszt. Úgy pedig nem lehet átélni a pillanatot, ha öt fotós készíti az emberről a tökéletes felvételt. Akkor a pillanat elszáll, az érzés művi lesz, ez pedig átüt a fotón is, amely azonnal kimegy a közösségi térbe.