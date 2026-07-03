Hódolat a semminek

Természetesen semmi se olyan egyszerű, hogy ne lehessen róla vitatkozni heteket-hónapokat-éveket. Az eutanázia ilyen téma, sose lesz vége, mert mindig lesznek olyanok, akik érvelnek mellette. A falvakat se most akarják először megsemmisíteni, konkrét programot is csináltak ebből a célból, először a Szovjet­unióban, aztán eladták a licencet hozzánk is. Erről is lehet eleget tárgyalni. De ma már nem szokás igazán vitatkozni. Már nem divat. Ma már ki kell nyilatkoztatni a véleményt – természetesen online, mert úgy jobb az elérés –, és azokat tényeknek nevezni. Aki pedig nem ért velem egyet, arra azt mondom, hazudik. A vitatkozáshoz nyílt elmére és némi jóindulatra van szükség, meg arra, hogy el tudjam képzelni, hogy tévedek. Lehet, hogy nincs igazam, rosszul látok valami részletet, hibás a logikai levezetésem. Nem vagyok tévedhetetlen, hiszen ember vagyok, nem isten. De azok, akik a semmi felé haladnak, azok isteneknek képzelik magukat. Vagyis lehetetlen mindenféle vita, azért lesz igaza valakinek, mert kinyitotta a száját. Minden szava – és közösségi médiás posztja – arany, tökéletes, lényeglátó, igazságos, megfellebbezhetetlen. Ezt a gondolkodásmódot pedig be lehet vinni a parlamentbe, onnantól kezdve pedig az alapvetően a nézetek ütköztetésére szolgáló, az egész társadalmat leképező Tisztelt Ház munkája értelmét veszíti. Ezt online is meg lehetne csinálni, egy chatcsoportban. A miniszterelnök, aki élen jár a semmi felé való menetelésben, nála gyorsabban senki se pörög-forog a szilaj táncban, jó úton halad a demokrácia zsarnoksággá változtatásában. Mert a politikai felhatalmazás felelőssége helyett annak erejét nézi. Az ember mindent megtehet, amit akar, tehát a választási eredménnyel minden helyzetben lehet érvelni. Pontosabban harcolni, kaszabolni, ütni-vágni. Mert ez a modern világ, nem az érvek korát éljük. A semmi híve, Magyar Péter természetesen félreérti azt a mondatot, amit A végtelen történetben is félreért mindenki, valamint a világtörténelem során annyian: Tedd azt, amit akarsz. De a valóságban úgy nem lehet megismerni a valódi akaratot, ha önmagunkat ilyen magasra felemeljük. A belső, valódi vágy felfedezéséről van szó, a szív valódi akaratáról, aminek egy igen fontos része, hogy az embernek legyen szíve és abban könyörület. Anélkül ez lesz, ami most vár ránk, a semmi bódult híveinek tánca.