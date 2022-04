Baloldali bohócok

Kinézek a pesti lakásunk ablakán, a kint felejtett, az elmúlt idő hiábavalóságába belefáradt választási plakátok között egy cirkusz hirdeti magát öles betűkkel: bohócok, artisták, állatszelídítők, miegyebek. Cirkusz, Pesten? – nevetek fel, minek is az ide! Meg is sajnálom szegény társulatot, hisz nem tudom, akad-e ember, aki fizetne azért, ami ingyen van. Elég, ha bekapcsolja valaki a televíziót, s figyelemmel kíséri a parlamenti üléseket, ott aztán olyan előadásokat láthat a magát baloldalinak hazudó ellenzéktől, amitől a világ összes bohóca sírva adja vissza az engedélyét. Van, aki bűvésznek képzeli magát, van, ki artistaként úgy pörög és kiabál, hogy már szinte félti az ember, össze ne törje magát a széksorok között, s persze ott van a nagy állatidomár is, aki hol cukorkákat osztogat, hol az ostorát pattogtatja, olykor pedig szelíden, de határozottan elbeszélget valami park zöldellő fái között kis kedvenceivel.