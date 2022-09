Olasz lecke Brüsszelnek

Olaszország a gigantikus államadóssága miatt is sebezhető, lévén kiszolgáltatott a nemzetközi pénzpiacoknak. Puffernek is beillett eddig Róma és Brüsszel között a technokrata kormányfő, „Szuper Mario” Draghi, aki szupermegbízható bankárkezével biztosította: ti nem döntötök be bennünket, mi pedig nem rendezünk nagy felfordulást. Most viszont egy cserfes, karakteres, vérbeli politikusnő léphet majd a színpadra Rómában a migrációellenes, nemzeti kormány fejeként. Az európai jobboldal számíthat arra, hogy fontos szövetségesük lesz, az pedig idővel dől el, Brüsszel hogyan boldogul az olasz leckével.

Borítókép: Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (FdI) párt elnöke támogatóihoz beszél a párt választási kampányrendezvényén Velence Mestre városrészében 2022. szeptember 10-én. Olaszországban szeptember 25-én előre hozott parlamenti választásokat tartottak. A 2019-ben jóváhagyott választási törvény értelmében a leendő parlamentben a felsőház létszáma 315-ről 200 szenátorra, a képviselők száma 630-ról 400-ra csökken (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Andrea Merola)