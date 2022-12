Rémhírhozó Varju

„Gyorsan bankból kivenni a pénzt, otthon széfben tartani, mert a gazemberek ellopják” – napok óta ilyen sms-ekkel riogatja a magyarokat az ideiglenesen hazánkban állomásozó baloldal. Hogy ki küldte az üzeneteket, nem tudni, talán majd a rémhírterjesztés miatt máris megindított rendőrségi nyomozás kideríti. Mindenesetre árulkodó: most is jórészt ugyanazok kaptak ilyeneket, akiket a választás előtt az amerikai dollárokkal kistafírozott, Bajnai-féle DatAdat már megszórt kamu sms-ekkel. Eközben a közösségi médiában is csepegtetik a mételyt, hülyítik azokat a szerényebb szellemi képességű honfitársainkat, akik a legátlátszóbb DK-s hazugságokat is letüdőzik.