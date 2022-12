Rock and roll

Milyen veszélyt hordoz a gázársapka bevezetése? A többi között azt, hogy az Európai Uniónak kevesebb energia áll majd a rendelkezésére. Milyen kockázatokkal jár az orosz olaj embargója? A többi között azzal, hogy az Európai Uniónak kevesebb energia áll a rendelkezésére. Milyen következményt hozott magával a szankciós politika? A többi között azt, hogy az Európai Uniónak kevesebb energia áll a rendelkezésére. Összegzésként a szankciós politika „eredményéről” tehát elmondható, hogy Európa kevesebb forráshoz jut, viszont drágábban.

Az unió elvágta magát a legnagyobb ellátójától. Ezzel az európai állampolgárok többsége is tisztában van. A Századvég Európa-projekt kutatása rámutatott: az unióban a felnőtt lakosság ötvenkilenc százaléka azt tartaná helyesnek, ha az embargós intézkedések bevezetése helyett versenyre lehetne kényszeríteni az orosz felet. Azaz: az orosz mellett minél több forrásból lehetővé kell tenni Európa energiaellátását. Ha ugyanis nagyobb a választék, akkor az ellátás is biztonságosabb és az árak is csökkenhetnek.

Brüsszel nem ezt az utat választotta.

A szankciós politika túllőtt a célon. Úgy is lehet fogalmazni, hogy Európa védőfelszerelés nélkül kezdett hozzá a kardcsörtetéshez vagy, ha úgy tetszik, golyóálló mellény és fegyver nélkül futott ki a csatatérre. Az elmúlt évtizedekben elmaradtak azok a beruházások és fejlesztések, amelyek új útvonalakon tennék lehetővé az energiabeszerzést. A hirtelen irányváltás után elkezdődött a kapkodás. Így történhetett meg például, hogy a tervezettnél már háromszor drágábban készülnek a német úszó gázterminálok. Most arra kérik a német fogyasztókat és vállalatokat, hogy lehetőleg ne csavarják fel teljesen a fűtést, és gondolják át, melyik helyiségeket kell feltétlenül melegebbé tenni.