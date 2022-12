Uniós szálkák és gerendák

Bő húsz éve Édith Cresson francia EU-biztos – korábbi kormányfő – még úgy gondolhatta, az unió egy házibuli, amelyre mindenki elhívja a barátait, hogy jóllakassa őket. Ám amikor Dugovics Tituszként rántotta a mélybe az egész Európai Bizottságot – mert kamu szerződéssel juttatta kis mellékeshez a fogorvos haverját –, azt gondolhattuk, mindenki vette az üzenetet. Nem így történt; nagy kérdés, ezután változik-e bármi is. John Dalli biztos a Barroso-bizottságban kapott korrupció miatt politikai selyemzsinórt, egy élelmes osztrák, Hans-Peter Martin pedig – saját választási listájával EP-mandátumot is szerezve – egész karrierszakaszt épített arra, hogy leleplezze politikustársainak visszásságait az EU törvényhozásában. Nem ő lett a legnépszerűbb srác a brüsszeli grundon. Martin azt is összeírta: két év leforgása alatt 1400 „lobbimegkeresést” kapott. Kész kínzókamra az uniós parlament: éjjel-nappal a lobbiszirének csábító énekét kell hallgatnia az embernek a szerény, noha nem megalázó havi bruttó kilencezer eurós tiszteletdíjáért.

Borítókép: Eva Kaili, az Európai Parlament alelnöke, akit korrupció gyanújával vizsgálati fogságba helyeztek (Fotó: AFP/Eric Vidal)